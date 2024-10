En El Plateado creen que ministros “vinieron por la foto": funcionario de Argelia

Pablo Daza, secretario de Gobierno de Argelia, habló con Noticias Caracol en vivo sobre la visita que los ministros del Gobierno de Gustavo Petro y otros funcionarios realizaron el pasado domingo 13 de octubre al corregimiento de El Plateado, en Cauca, a donde más de 1.400 miembros de la fuerza pública llegaron para recuperar el control que ha estado en poder de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco.

El funcionario aseguró que los habitantes tienen miedo por las constantes confrontaciones armadas en el casco urbano.

“Nos saludaron para la foto”

El secretario de Argelia lamentó que los pobladores no pudieran hablar con los ministros en una asamblea. “Desafortunadamente (los ministros) estuvieron dos horas en El Plateado, no se pudo hacer una asamblea grande donde se pudiera explicar a la gente la presencia de ellos. Saludaron a la gente que estaba en las calles, en las casas, pero la gente no pudo, por temor, salir a aglomerarse a algún lugar, en el parque o en el coliseo, donde se estaba esperando”.

“Entonces la gente dice ‘vinieron, nos saludaron para la foto, para noticias y se fueron’”, añadió.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue uno de los miembros del gabinete que estuvo en El Plateado - Ministerio de Defensa

Publicidad

Laura Sarabia responde

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia contestó a las dudas que dejó la visita de la comisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro entre los habitantes del corregimiento de El Plateado.

Publicidad

“Esa ha sido una realidad de este territorio de los últimos diez años. Han venido muchos gobiernos, han venido muchos funcionarios, pero la realidad sigue siendo la misma y la inversión social es mínima”, expresó frente a la posición de los ciudadanos.

Por eso, afirmó, “la confianza solo la recuperaremos cuando empecemos a cumplir los compromisos que establecimos” en El Plateado.

¿Cómo avanza la Operación Perseo?

Los militares están utilizando "unidades especiales, aeronaves y capacidades de artillería" como tanques en El Plateado, que hace parte del municipio de Argelia, departamento del Cauca.

Igualmente, las autoridades publicaron carteles de búsqueda de siete jefes del grupo Carlos Patiño, incluido su máximo jefe, Anderson Andrey Vargas Suns, alias Kevin.

Publicidad

En ese sentido, han logrado detener a dos supuestos miembros del Carlos Patiño, así como incautado "fusiles, municiones y artefactos explosivos". Según el Ejército, varios disidentes también han muerto en esta operación.

En total son más de 1.400 militares los que han llegado a la zona desde el sábado 12 de octubre con el objetivo de garantizar la seguridad de las más de 8.000 personas que viven en El Plateado, que desde hace varios años es uno de los bastiones de la facción del EMC que lidera alias Iván Mordisco y que no está en negociaciones de paz con el Gobierno.

Publicidad

¿Cuál es la importancia de El Plateado para grupos ilegales?

El Plateado está en la zona del Cañón del Micay, clave para el narcotráfico porque es un paso de la ruta de la droga que sale de Colombia por el Pacífico.

Por lo menos 8 mil personas habitan El Plateado - Ejército Nacional

Por esa razón, sus habitantes viven en constante zozobra por los ataques que comete este grupo armado y por los enfrentamientos con el Ejército.

Como respuesta a la Operación Perseo, las disidencias lanzaron drones con explosivos contra el caserío, ataque que dejó más de una decena de heridos.