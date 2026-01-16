Encuentran con vida a docente colombiano desaparecido en México, confirman autoridades

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó este 16 de enero de 2026 que el ciudadano colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios fue localizado con vida en el municipio de Juárez, luego de más de dos semanas sin que se conociera su paradero.



El hallazgo se produjo tras trabajos coordinados entre autoridades de seguridad estatales y federales, según informó la propia entidad investigadora.

La desaparición del docente había sido reportada el pasado 2 de enero, horas después de que, presuntamente, fuera puesto en libertad tras haber sido detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en el área metropolitana de Monterrey.

Desde ese momento, su familia perdió todo contacto con él, lo que activó protocolos de búsqueda y generó preocupación tanto en México como en Colombia.



En un breve comunicado oficial, la Fiscalía de Nuevo León señaló: “La Fiscalía informa que gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, N.L.”. Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado ni sobre su estado de salud.



De acuerdo con los medios, el profesor colombiano vinculado a la Universidad Iberoamericana Puebla, había regresado recientemente a México tras pasar las fiestas de fin de año en Colombia. De acuerdo con la información que se conoció durante los días de su desaparición, fue visto por última vez en el municipio de Apodaca, una zona cercana al aeropuerto donde habría sido retenido por autoridades migratorias y de seguridad.

El caso generó múltiples reacciones en el ámbito académico, pues el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) expresó públicamente su preocupación y exigió claridad a las autoridades, al advertir inconsistencias en la información relacionada con la presunta detención del docente.

En un comunicado previo, las universidades señalaron que no existía registro oficial de su detención ni de su liberación en el Registro Nacional de Detenciones, pese a los indicios de la intervención de autoridades federales y municipales.

Durante los días en los que se desconoció su paradero, las autoridades estatales y la Comisión Nacional de Búsqueda difundieron fichas con sus características físicas y habilitaron canales para recibir información ciudadana que permitiera dar con su ubicación. La desaparición del profesor también fue objeto de seguimiento mediático, ante la falta de comunicación oficial sobre lo ocurrido tras su presunta liberación.

Hasta ahora las autoridades no han informado si se adelantarán investigaciones adicionales para esclarecer las circunstancias de su detención, su liberación y los días en los que se desconoció su paradero.

