VIDEO | De película: así fue la operación 'Thor', en la que recataron a expersonera en el Catatumbo

Tras nueve meses de secuestro, el Gaula de la Policía, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, lograron, este 27 de noviembre, el rescate de la expersonera de Tamalameque (Cesar), Yennis Vanessa Salazar Zabaleta, quien permanecía secuestrada desde el pasado 21 de febrero.

Varias imágenes conocidas por Noticias Caracol muestran los momentos en los que las autoridades lograron huir de los hombres armados que la tenían retenida, incluso después de que ellos reaccionaran abriendo fuego contra los uniformados. La liberación se presentó en el municipio de El Carmen, departamento de Norte de Santander, en pleno corazón del Catatumbo. Al parecer, la secuestró el ELN.

"La liberación se logró sin que se concretara el pago de la exigencia extorsiva de 15.000 millones de pesos, lo que representa un fuerte golpe a las pretensiones económicas de los captores. Con ello se evita el fortalecimiento financiero de esta estructura criminal y se impide que estos recursos sean utilizados posteriormente para ampliar su capacidad armada, logística o de reclutamiento", indica un documento de la Policía Nacional que describe la operación 'Thor', como se le llamó al plan para lograr rescatar a Salazar.



Así fue la liberación de Yennis Vanessa Salazar

La expersonera relató que en el momento cuando los uniformados arribaron al lugar donde la tenían secuestrada, ella había salido de la cocina para lavarse las manos. "Se escuchó un estruendo, yo vi solo una persona, pero era normal escuchar ruidos, siempre pasaban (...) La persona que estaba conmigo dijo: 'Éntrese, éntrese'. Y yo corrí al cuarto, y él gritó: ´Helicóptero'. Cuando de repente empiezo a escuchar disparos, entonces mi reacción fue meterme a la parte en donde está el inodoro y tirarme al suelo", relató.



Fue en ese momento que empezaron a gritar su nombre, y ella respondió, con todas sus fuerzas: "¡Aquí!". Mientras Salazar se encontraba en el suelo, agachada para cubrirse de cualquier peligro, entraron los policías y le dijeron: "Bienvenida a la libertad".



"Eso fue como escuchar a Dios...esas palabras venirlas a escuchar después de nueve meses. El tiempo estaba transcurriendo y no es fácil estar aquí. Pero el trabajo, la coordinación... Desde el momento en que ellos me vieron yo me levanté y los abracé. Salí completamente protegida", relató para los policías.

Varios videos conocidos por este medio muestran cómo la mujer salió rodeada de uniformados, en una zona rural, y se subió a un helicóptero que la estaba esperando. Los delincuentes que habían perpetrado el secuestro empezaron a dispararles, pero ellos lograron huir con éxito y sin mayores consecuencias.

"El rescate, realizado sin negociación y mediante operación directa, evita que los delincuentes consoliden este modus operandi como mecanismo de presión contra líderes, funcionarios o figuras públicas del orden local. Este resultado limita la repetición de secuestros selectivos y afecta la narrativa criminal que busca mostrar capacidad de control y coacción territorial", concluyó el informe del Gaula de la Policía.

Por su parte, la gobernación del César expresó su alegría frente a los hechos: "Agradecemos los esfuerzos del Gaula de la Policía Cesar y Policía Nacional para que Salazar Zabaleta, quien se encontraba secuestrada desde febrero de 2025, hoy pueda volver a casa". Según informaron las autoridades locales, en las últimas horas regresó a Aguachica a reencontrase con su familia.

*Esta nota contó con información obtenida por Camilo Rojas, de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL