Senador Iván Cepeda reacciona a la apelación de la condena contra Álvaro Uribe

La defensa del expresidente Álvaro Uribe, a quien condenaron en primera instancia a 12 años por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación procesal, medida que debe cumplir en prisión domiciliaria, presentó la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.

El senador Iván Cepeda, quien es víctima en el proceso, se refirió a dicha apelación y se mostró convencido de que el fallo en segunda instancia “nos será favorable”.



¿Qué dice la apelación de Álvaro Uribe?

En el documento de 904 páginas, los penalistas Jaime Granados y Jaime Lombana pidieron al tribunal que "revoque parcialmente" el fallo condenatorio contra el exmandatario y que lo absuelva de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal por los que fue condenado.

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente, luego de que la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, lo hallara culpable por estos dos delitos en el llamado 'juicio del siglo' en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012.

Heredia lo absolvió del delito de soborno simple, pero lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por presuntamente haber pagado en 2018, a través del abogado Diego Cadena, a exparamilitares presos a cambio de que no lo vincularan con el paramilitarismo que combatía a las guerrillas en el conflicto armado colombiano. (Lea también: La Procuraduría pide revocar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe: estas son sus razones)

La defensa de Uribe, que ya había anunciado que apelaría la sentencia en primera instancia, sostuvo que "en manifestación de lo que es justo, la condena debe ser revocada y la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez debe ser restablecida".

"Independientemente de lo que se determine, la libertad del doctor Uribe debe ser reestablecida con el pronunciamiento de segunda instancia, pues no existe necesidad de que esté detenido, como equivocadamente lo ordenó la primera instancia, mientras el fallo cobra firmeza", insistieron los abogados.



El recurso de apelación alega que Heredia, en la lectura del fallo, hizo un discurso cargado de referencias políticas, vulnerando la imparcialidad judicial y demostrando sesgos "políticos y personales". En ese sentido, señala el riesgo de instrumentalización de la justicia y una supuesta vulneración de la imparcialidad judicial.

"En el presente caso, no se logró configurar la calidad de determinador atribuida al doctor Álvaro Uribe Vélez, dado que a lo largo del acervo probatorio no se presentó prueba alguna que evidenciara de manera directa, clara e inequívoca la existencia de una conducta encaminada a inducir o instigar la comisión de los hechos imputados", sostiene el recurso.

El documento también señala que la decisión de la jueza de admitir intercepciones telefónicas entre Uribe y Cadena vulnera el secreto profesional entre abogado y cliente, y la acusa de una valoración sesgada en las pruebas testimoniales y periciales, según favorecieran o perjudicaran al expresidente.



La reacción de Iván Cepeda

El caso contra Álvaro Uribe comenzó en 2012, cuando el expresidente demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus presuntos vínculos con los paramilitares.

Contrario a lo que imaginó Uribe, la Corte decidió no investigar a Cepeda y en cambio le abrió una investigación a él por manipular testigos para que no declararan en su contra.

Cepeda anunció este 14 de agosto que “hemos recibido el texto de la apelación que formula el condenado en primera instancia, Álvaro Uribe Vélez y su defensa técnica”.

A su parecer, “no tiene ninguna clase de argumentos sólidos para derruir la decisión, esa sí muy sólidamente sustentada de la señora jueza Heredia, y por lo tanto entregaremos a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá también nuestros argumentos, luego de un riguroso estudio en los términos que ha fijado la magistratura para responder”.

“Nuestra convicción es que la decisión de segunda instancia nos será favorable”, aseveró.

