Hablan testigos que presenciaron cómo habitante de calle asesinó a Esteban Yepes en Itagüí

La tarde del 11 de agosto se tiñó de tragedia en el barrio Villa Paula, municipio de Itagüí, Antioquia. Esteban Yepes, un joven de 19 años, salió a pasear con su perro, sin imaginar que ese paseo cotidiano sería el último. Caminaba tranquilo, como tantas veces antes, cuando la muerte lo encontró sin previo aviso.

Las cámaras de seguridad captaron los últimos momentos de su vida. Esteban acababa de salir de una tienda de mascotas, donde minutos antes había recibido asesoría para su perro. En ese instante, cruzó junto a un habitante de calle. Nada parecía fuera de lo normal. Pero segundos después, aquel hombre se devolvió, lo alcanzó y lo atacó con un arma cortopunzante. Luego huyó, dejando tras de sí el horror y la incredulidad.

El agresor fue identificado por las autoridades como William de Jesús Cadavid, de 77 años. Un hombre en situación de calle que, según testigos, no cruzó palabra alguna con la víctima antes de cometer el crimen.

“Una persona en situación de calle en el centro de la ciudad, sin mediar palabra, le quita la vida a un joven de 19 años”, manifestó Rafael Otálvaro, secretario de seguridad del municipio de Itagüí.

Fabián Carvajal, quien atendió a Esteban en la tienda de mascotas momentos antes del ataque, relató con pesar: “Ese día yo lo atendí perfectamente. Yo lo atendí como siempre lo había atendido a él, a la mamá. Le di la asesoría, todo. Eso fue cuestión de un instante que él salió, al segundo él se regresó y ya lo habían apuñalado”.

"Caminó hasta la esquina y cayó"

Los testigos del hecho coinciden en que no hubo provocación ni intercambio de palabras. Fernando Galeano, uno de ellos, lo expresó con claridad: “Nada. Ellos dos no cruzaron palabra. El asesino bajaba de aquí para allá cuando ahí mismo el peladito salía y él se devolvió desde allí y aquí le metió la puñalada al peladito”. Y agregó con tristeza: “El peladito caminó hasta la esquina y allá cayó”.

Las cámaras también registraron el recorrido del agresor tras el ataque. Caminó durante largo tiempo, hasta que finalmente fue interceptado por las autoridades. “Los visualizadores de las cámaras de seguridad y la información obtenida por los profesionales de policía permitieron determinar las características físicas del agresor, quien atacó a su víctima mientras este caminaba en compañía de un canino”, informó el coronel Gustavo Rodríguez, subsecretario de la Policía del Valle de Aburrá.

En Villa Paula, el dolor se siente en cada rincón. Quienes conocieron a Esteban lo recuerdan como un joven tranquilo, respetuoso, que paseaba a su perro todos los días. Diana Osorio, vecina del sector, lo describió así: “Siempre lo veíamos pasar por aquí a pasear su perrito todos los días. Un chico en lo que se veía muy juicioso, muy callado, no se metía con nadie, pues no lo veía uno por ahí de pronto en problemas”.

Sobre el agresor, Fernando Galeano comentó que ya había mostrado comportamientos violentos: “Aquí a la vuelta en la carnicería ya había tenido desacuerdos con la gente pidiéndoles plata y no le daban. Ahí en la panadería le dieron pan y lo pisaba. O sea que era un desagradecido con la colaboración que le daba a la gente”.

El sepelio de Esteban Yepes se realizó en el municipio de Concordia, Antioquia, donde reside su familia. Mientras tanto, la captura del agresor fue legalizada y se espera que en las próximas horas continúe la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento.

