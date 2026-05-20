Escabroso hallazgo de turistas que desaparecieron en Buenaventura: eran padre e hijo

Hay consternación en Buenaventura por la desaparición de dos turistas que fueron vistos por última vez en las playas del Pacífico colombiano. Se trataba de un padre y su hijo que estaban visitando la ciudad. Sin embargo, su viaje dio un vuelco completo cuando los dos fueron interceptados por hombres que cargaban con arma de fuego. Se confirmó el hallazgo de un cadáver.



Los hechos ocurrieron específicamente en el sector de La Bocana, una zona isleña y rural del distrito, el pasado lunes 18 de mayo. Las víctimas de este hecho fueron identificadas como Nicolás Valencia Ducuara, de 22 años, y Alexander Valencia Hernández, de 44 años. Un video muestra los momentos previos a su desaparición. Al parecer, el joven estaba grabando unos videos para mostrar la actividad pesquera en la zona.



En este mismo metraje aparecen unas personas que cargan con armas de fuego y empezaron a reclamarles a los turistas, pues pensaban que los estaban grabando a ellos. El joven respondieron que en ningún momento los captó con su cámara, sino que estaba enfocada en la pesca. Al parecer, ellos le piden el celular, pero los dos hombres se resistieron.

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Preliminarmente, se sabe que uno de los delincuentes habría disparado contra el turista de 22 años, dejándolo herido. Posterior a este hecho, padre e hijo fueron llevados por los criminales hacia un rumbo hasta ahora desconocido. Algunos medios locales indican que hacia los movieron hasta los esteros o una zona selvática.

Ante la denuncia por la desaparición, las autoridades dieron inicio a la búsqueda de los dos hombres. En las últimas horas de este 20 de mayo, se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del señor Alexander Valencia. La entidad competente verifica si el segundo cuerpo que fue encontrado en un punto hasta ahora desconocido correspondería a Nicolás Valencia.



María Paula Rodríguez Rozo

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