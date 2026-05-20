Temblor en Colombia en la madrugada de este miércoles 20 de mayo: epicentro y magnitud del sismo

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín actualizado informando sobre un evento sísmico ocurrido en la región del Pacífico en la madrugada de este miércoles. De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo lugar el 20 de mayo de 2026 a las 03:24 hora local, con epicentro en El Litoral del San Juan (Docordó), en el departamento del Chocó.



El evento sísmico registró una magnitud de 3.3. Uno de los datos más relevantes proporcionados por los instrumentos de medición es la profundidad del sismo, la cual fue de 97 kilómetros. En términos geológicos, esta profundidad clasifica al evento como un sismo de profundidad intermedia, lo que generalmente influye en la manera en que la energía se disipa antes de llegar a la superficie.



¿Qué se sabe del temblor de esta madrugada?

La ubicación técnica del sismo se fijó en la latitud 4.23 y longitud -76.69. Aunque el epicentro administrativo se sitúa en el Chocó, el punto de origen se localizó a tan solo 41 kilómetros de Calima (Valle del Cauca), lo que indica su proximidad con el límite entre ambos departamentos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Dada la magnitud y la profundidad, el monitoreo del SGC integra diversas estaciones en la región. Según la cartografía del evento, las ciudades capitales y centros urbanos que cuentan con estaciones de seguimiento cercanas incluyen a Quibdó, Cali, Pereira, Armenia, Manizales e Ibagué. Los sismos de esta magnitud suelen ser percibidos de manera leve por personas en edificaciones altas o en condiciones de absoluto reposo, aunque el impacto superficial se ve atenuado por la profundidad de casi 100 kilómetros registrada en esta ocasión.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La ocurrencia de este sismo en el Chocó es un recordatorio de la compleja realidad tectónica del país. Es importante señalar (basado en conocimientos generales de geología no presentes en la fuente proporcionada) que Colombia es un país sísmicamente muy activo debido a su ubicación geográfica en la denominada "Esquina Noroccidental de Suramérica".

Esta región es el punto de encuentro de tres grandes placas tectónicas: la Placa de Nazca, la Placa Suramericana y la Placa del Caribe. El proceso de subducción, donde la placa de Nazca se interna debajo de la placa Suramericana frente a las costas del Pacífico (muy cerca de donde ocurrió este sismo en el Chocó), es uno de los principales motores de la actividad sísmica en el occidente del país. Además, el territorio está atravesado por sistemas de fallas geológicas activas, como la falla de Romeral o la falla del Piedemonte Llanero, que liberan energía de manera constante. Específicamente en el departamento del Chocó y el Valle del Cauca, la interacción entre las placas y la presencia de fallas locales convierten a esta zona en una de las de mayor amenaza sísmica en el territorio nacional.



El Servicio Geológico Colombiano enfatizó en su reporte que la información proporcionada está sujeta a cambios y actualizaciones conforme se procesen más datos de la red sismológica nacional. Las autoridades locales en Chocó y Valle del Cauca no han reportado daños materiales ni afectaciones a la población tras este evento de magnitud 3.3, el cual se suma a los múltiples movimientos que el país registra diariamente como parte de su dinámica natural.



Como es habitual en estos casos, se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y estar informada a través de los canales oficiales del SGC, que realiza un seguimiento las 24 horas del día a la actividad del subsuelo colombiano.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-05-20, 03:24 hora local Magnitud 3.3, Profundidad 97 km, El Litoral del San Juán (Docordó) - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/Kucuc2AG5z — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) May 20, 2026