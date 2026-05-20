En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
YULIXA TOLOZA
COLOMBIA DECIDE
FOTOMULTAS
EXPULSIÓN EMBAJADORA EN BOLIVIA
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Condenan a Elder José Arteaga, alias Costeño, por el asesinato de un mexicano en Medellín

Condenan a Elder José Arteaga, alias Costeño, por el asesinato de un mexicano en Medellín

Elder José Arteaga, conocido con los alias de Chipi y Costeño, fue condenado por su participación en el crimen de un mexicano en medio de la acusación formal que también hay en su contra en otro crimen, el del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 20 de may, 2026
Comparta en:
Condenan a Elder José Arteaga, alias Costeño, por el asesinato de un mexicano en Medellín

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que fue condenado Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o Costeño, por el crimen de un ciudadano mexicano en la ciudad de Medellín, Antioquia. En febrero pasado, Arteaga fue acusado formalmente como articulador del magnicidio del entonces precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay.

"En virtud de un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o Costeño, aceptó su participación en la planeación y ejecución del crimen de un ciudadano mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024, en Medellín (Antioquia)", se lee en un comunicado de la entidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Un juez penal de conocimiento de Medellín avaló la negociación judicial y lo condenó a 21 años de prisión por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. De acuerdo con la Fiscalía, la víctima era un comerciante de productos tecnológicos de 54 años. "Se encontraba en un establecimiento de comercio del barrio El Poblado cuando fue atacada con arma de fuego por un hombre que le propinó ocho disparos", relataron.

Últimas Noticias

¿Quiénes son los tres capturados en Venezuela por el caso Yulixa Toloza? Esto revelaron autoridades
JUDICIAL

¿Quiénes son los tres capturados en Venezuela por el caso Yulixa Toloza? Esto revelaron autoridades

Detenidos en Venezuela por caso Yulixa Toloza.
JUDICIAL

Detienen en Venezuela a tres personas que estarían involucradas en caso Yulixa Toloza: esto se sabe

Arteaga Hernández fue señalado como "articulador de una organización delincuencial encargada de perpetrar homicidios selectivos en Bogotá y otras ciudades del país". Este condenado también es señalado como articulador del magnicidio del entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 y que falleció por causa de esas heridas el 9 de agosto del mismo año. En el crimen del mexicano, previamente fueron sentenciados David Acosta Díaz y Anthony Tobar Ponceleón a 18 años de prisión, y Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico a 25 años de prisión.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Elder José Arteaga, alias El Costeño

Fiscalía General de la Nación

Homicidios

Homicidios En Medellín

Antioquia

Miguel Uribe Turbay

Publicidad

Publicidad

Publicidad