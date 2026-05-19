Senador Alexander López denuncia ataque contra su esquema de seguridad en Cauca: esto se sabe

El senador del Pacto Histórico Alexander López denunció que su esquema de seguridad fue atacado contó que fueron más de 10 hombres armados con fusiles quienes lo atacaron a él, al senador Kevin Gómez y a miembros de su escolta en la vía Panamericana, tras salir de Popayán, donde acompañó un evento del candidato Iván Cepeda.

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"Este grupo, la información que tenemos es que siempre salen en el mismo sitio. En la vía Panamericana, detuvieron unos vehículos, uno de ellos era mi camioneta donde iba un conductor. Yo por seguridad había tomado la decisión de irme en un carro de adelante con el senador Kevin Gómez, quien estaba acompañando el acto de campaña del compañero Iván Cepeda y la mayo Aida Quilcué. El vehículo mío fue atacado a disparos, lo detuvieron, ingresaron al vehículo (...) Se llevaron el vehículo con mi escolta. En la huida de los tipos, él logró escaparse, fue atacado de nuevo con fusil, pero gracias a Dios mi escolta está sano y salvo en la ciudad de Popayán. El Ejército lo rescató, y también se llevaron el vehículo del alcalde de Santander de Quilichao, que estaba en el mismo sitio", agregó López.

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