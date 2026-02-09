Inadmiten a ciudadano lituano por presunto turismo con fines ilícitos; llevaba juguetes sexuales

En las últimas horas, un ciudadano de nacionalidad lituana fue inadmitido en el departamento de Antioquia luego de que se detectaran inconsistencias durante su proceso de control migratorio, tanto en la entrevista como en la revisión de su equipaje. Así lo dio a conocer Migración Colombia.



El procedimiento se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, donde oficiales de Migración Colombia adelantaron una inspección detallada al viajero, quien había arribado en un vuelo de la aerolínea Avianca procedente de Lima, Perú. De acuerdo con la autoridad migratoria, el ciudadano fue conducido a una sala transitoria para realizar una entrevista migratoria más exhaustiva y la verificación de sus pertenencias.

Durante la revisión del equipaje, los funcionarios encontraron “cantidades excesivas de juguetes sexuales, potenciadores y otros elementos”, lo que generó alertas frente al motivo de ingreso que el extranjero había declarado inicialmente. Según Migración Colombia, estas evidencias no coincidían con un propósito turístico legítimo, lo que llevó a un análisis integral del caso.

Como resultado de este procedimiento, la entidad inició el proceso administrativo de inadmisión, impidiendo el ingreso del ciudadano lituano al territorio nacional. Este caso se suma a otros seis registrados en lo corrido de 2026 en Antioquia por la misma causal, lo que eleva a siete el número de extranjeros inadmitidos por turismo con fines de explotación sexual en esta región del país durante el presente año.



Esto fue hallado en su equipaje - Migración Colombia

De acuerdo con el balance entregado por Migración Colombia, en el Aeropuerto Internacional José María Córdova ya se han inadmitido más de 80 ciudadanos extranjeros por diferentes causales en lo que va del año, como resultado de controles “cada vez más rigurosos y especializados”. De esos casos, cinco inadmisiones por turismo con fines de explotación sexual se originaron a partir de alertas emitidas por la plataforma Angel Watch, un sistema de cooperación internacional que apoya la detección temprana de posibles riesgos.

La autoridad migratoria también advirtió sobre la identificación de una nueva modalidad utilizada por este tipo de viajeros. Según el comunicado, ante la efectividad de los controles en Antioquia, algunas personas estarían intentando ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, con el objetivo de pasar desapercibidas y luego desplazarse hacia Medellín. En esa terminal aérea, ya se han registrado cinco inadmisiones por esta causa en lo corrido del año.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó el trabajo técnico del personal migratorio y la importancia de los controles preventivos. “La pericia de los y las oficiales de la entidad, a través de entrevistas migratorias rigurosas y revisiones que permiten identificar alertas tempranas, es fundamental para detectar a este tipo de viajeros”, afirmó la funcionaria.

Arriero también reiteró la postura del Gobierno Nacional frente a este tipo de prácticas y fue enfática al señalar que “las instrucciones del presidente Gustavo Petro han sido claras, las puertas del País de la Belleza están cerradas para cualquier forma de turismo con fines de explotación sexual”.

Migración Colombia subrayó que estos controles no solo buscan proteger la imagen del país como destino turístico, sino también prevenir delitos que vulneran los derechos humanos y afectan especialmente a poblaciones en situación de riesgo. La entidad aseguró que continuará fortaleciendo sus procesos de verificación, análisis de perfiles y cooperación internacional para detectar de manera oportuna este tipo de casos.

Finalmente, la autoridad migratoria reiteró su compromiso con la vigilancia permanente en los aeropuertos del país y advirtió que cualquier extranjero que no cumpla con los requisitos o cuyo propósito de viaje no sea claro y legítimo podrá ser inadmitido, conforme a la normatividad vigente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co