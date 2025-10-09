En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GAZA
KARINA RINCÓN
B KING
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Nuevo atentado con mortero en base militar de Puerto Jordán, Arauca: es el segundo en la semana

Nuevo atentado con mortero en base militar de Puerto Jordán, Arauca: es el segundo en la semana

Al momento se presentan fuertes enfrentamientos entre integrantes del Ejército Nacional e insurgentes del ELN. No se reportan personas heridas en estos recientes hostigamientos.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Granada en Puerto Jordán.jpg
El incidente se repitió tras lo ocurrido hace pocos días, cuando otro hostigamiento con granadas dejó afectaciones estructurales. -
Foto: Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad