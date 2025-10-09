Nuevo atentado sicarial contra guardián del Inpec: lo atacaron cerca de su vivienda en Cartagena

Un nuevo hecho de violencia contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se registró en la mañana de este jueves 9 de octubre en Cartagena. El dragoneante Juan Camilo Palacios Figueredo fue víctima de un atentado sicarial cuando se encontraba cerca de su residencia, en el barrio Simón Bolívar, al sur de la ciudad. Según la información preliminar, el funcionario recibió dos impactos de bala y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con versiones iniciales, Palacios acababa de salir de su turno en la cárcel de Ternera y se dirigía a su vivienda cuando fue interceptado por los atacantes. Al parecer, los sicarios lo habrían seguido hasta las inmediaciones de su casa, momento en el que abrieron fuego contra él. El guardián se encontraba vestido de civil. Por ahora, las autoridades adelantan labores de investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

El presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Óscar Robayo Rodríguez, confirmó el atentado a través de su cuenta de X. “En horas de la mañana un nuevo atentado sicarial contra guardián de @INPEC_Colombia en las inmediaciones de su vivienda en la ciudad de #Cartagena. No termina este panorama de masacre sistemática contra trabajadores penitenciarios”, escribió el dirigente sindical, reiterando su denuncia sobre los riesgos que enfrentan los funcionarios del Inpec en todo el país.



El caso de Palacios se suma a una ola de ataques ocurridos durante la última semana contra miembros del cuerpo de custodia y vigilancia. El pasado martes 7 de octubre, la entidad confirmó un atentado en Cali, donde fue asesinado el dragoneante Jimmy Flores Salazar tras recibir varios disparos cuando salía en su vehículo de su turno en la cárcel Villahermosa. En ese mismo centro penitenciario también fue ultimado recientemente un médico del Inpec.

