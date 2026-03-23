Autoridades se pronuncian tras accidente de avión Hércules de la FAC en Putumayo

Tras el lamentable accidente de un avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Putumayo, el Ministro de Defensa se pronunció sobre el hecho ocurrido en la pista La Tagua.



En un mensaje oficial publicado en la red social X del Ministro de Defensa, se confirmó que la aeronave siniestrada transportaba tropas del Ejército y que el incidente ocurrió durante la maniobra de despegue en el municipio de Puerto Leguízamo.

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“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública”, señaló el ministro Pedro Sánchez.

En el mismo pronunciamiento se indicó que unidades militares fueron desplegadas de inmediato en la zona para atender la emergencia, mientras avanzan las labores de verificación.



Asimismo, se hizo un llamado a la prudencia frente a la información que circula, en medio de la incertidumbre por el alcance del accidente. “Hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país”, se indicó.



Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.



Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

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Más reacciones tras accidente el accidente

El director de la Policía Nacional, el general William Rincón, aseguró que la institución en solidaridad dispuso todos sus recursos para atender la emergencia. “Todas nuestras capacidades están dispuestas para apoyar las labores en el lugar, la atención a los afectados y el desarrollo de la investigación correspondiente. Hoy el dolor es de todos”, señaló. Además, agregó que desde la institución “acompañamos con respeto y solidaridad a las familias de quienes resultaron afectados, así como a nuestros compañeros de la Fuerza Pública”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, tambiénmanifestó su reacción a través de redes sociales, donde expresó su consternación por lo ocurrido. “Perplejo y triste con la información de que se estrelló un avión Hércules de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo. Rezo por las familias de las víctimas. Pendiente de los sobrevivientes”, indicó.

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Así mismo la Defensoría del Pueblo envió un mensaje de acompañamiento a los afectados y sus familias, destacando la complejidad de la labor de la Fuerza Pública. “Expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento a las Fuerzas Militares, a las víctimas de este trágico hecho y a sus familias, quienes hoy enfrentan momentos de profundo dolor e incertidumbre”, señaló la entidad. Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad en el manejo de la información: “Hacemos un llamado a la prudencia, al respeto por las víctimas y a la responsabilidad en el manejo de la información, mientras avanzan las labores de rescate y las investigaciones oficiales”.



¿Cuál es el balance preliminar?

Desde el ámbito local, el secretario de Gobierno, Carlos Arbey Claro, entregó un primer reporte sobre la atención a los afectados. En entrevista con Noticias Caracol, el funcionario señaló que “aproximadamente 30 personas han sido atendidas” y trasladadas a centros asistenciales, en medio de las labores de respuesta.

Las versiones preliminares señalan que a bordo viajaban 125 personas, 11 tripulantes de la FAC y 114 soldados del Ejército. De acuerdo con el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, la mayoría de los heridos serán trasladados a Bogotá para ser atendidos.



¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro?

El presidente Gustavo Petro también se refirió al hecho mediante un extenso mensaje en el que abordó tanto la emergencia como la necesidad de fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares.

“El armamento de las fuerzas militares debe renovarse, es una decisión de mi presidencia desde hace años”, afirmó el mandatario, al tiempo que advirtió sobre retrasos en procesos administrativos. “Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí”, señaló.

Petro enfatizó en la urgencia de avanzar en la modernización de equipos, especialmente en lo relacionado con transporte de tropas. “No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego”, indicó, al explicar que ha impulsado la adquisición de aeronaves y helicópteros para fortalecer la movilidad en regiones apartadas.

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Finalmente, el jefe de Estado expresó su preocupación por las consecuencias del accidente. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, manifestó.

Las autoridades continúan en el lugar de los hechos adelantando las labores de atención e investigación, mientras el país permanece atento a la evolución de la situación y a la confirmación oficial del estado de los ocupantes de la aeronave.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co