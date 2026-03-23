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Petro reacciona a caída de avión de la FAC en Putumayo: esto dijo

El ministro de Defensa también reaccionó al “trágico accidente” de un avión Hércules “mientras despegaba de Puerto Leguízamo”. Había más de 100 personas a bordo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Petro reacciona a caída de avión de la FAC en Putumayo: esto dijo
Colprensa/Captura de pantalla

En la mañana de este lunes 23 de marzo se accidentó un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, cuando despegaba de Puerto Leguízamo, en Putumayo.

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En la aeronave, según información preliminar, eran trasladados varios pelotones del Ejército. Se habla preliminarmente de por lo menos 114 uniformados heridos y más de 60 ya han sido trasladados a centros hospitalarios.

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Imágenes muestran que el avión C-130 Hércules alcanzó a despegar en Putumayo, pero no logró tomar altura y en menos de un minuto se precipitó a la zona rural.

Presidente Petro se refirió al estado de la aeronave accidentada en Puerto Leguízamo

A través de X, el jefe de Estado expresó su deseo porque “no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”.

Aseguró que “la fuerza militar viene perdiendo capacidad desde hace quince años y mi decisión ha sido modernizar por completo su armamento”. Sin embargo, agregó, “las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí. Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados. Las compras militares deben expandir al máximo la agricultura y la industria nacional”.

Petro fue enfático en decir: “No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego. Por eso contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas en regiones casi extinguidas por el insuceso de los helicópteros rusos hoy vetados. La directora de planeación con el ministro de defensa debe reunirse conmigo para aprobar el Conpes de la compra de armamento comenzando con los antidrones y se financiará con vigencias futuras como proyecto estratégico”. [sic]

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