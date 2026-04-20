En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO AMALFI
TERREMOTO JAPÓN
ATAQUE EN SET DE BOGOTÁ
ALIAS LA QUICA
COLOMBIA CAMPEÓN CONMEBOL SUB-17

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Masacre en El Zulia, Norte de Santander deja a cuatro personas muertas: esto ocurrió

Masacre en El Zulia, Norte de Santander deja a cuatro personas muertas: esto ocurrió

Los grupos que actúan en el municipio de El Zulia son el Eln, el frente 33 de las disidencias de las Farc y bandas delictivas locales.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 20 de abr, 2026
Comparta en:
Al menos cinco muertos deja masacre en Villanueva, Casanare: esto se sabe
Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas -
Archivo

El municipio de El Zulia fue escenario de una masacre el pasado 19 de abril. Este sería el caso número 41 de este tipo que ocurre en el territorio nacional en lo corrido de 2026, según las estadísticas de Indepaz. Los asesinatos ocurrieron en dos puntos de la zona rural de este centro poblado, en un sector conocido como la Y de Astilleros.

En el primer caso, hombres armados que pertenecerían al frente 33 de las disidencias de las Farc ingresaron a un establecimiento local de la vereda 7 de Agosto. Estas personas habrían solicitado los documentos de identificación a los presentes, pero dos de ellos se negaron; ambos fueron asesinados en el lugar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Los mismos presuntos asesinos habrían llegado a la vereda Besos de Astilleros y causaron una escena igual de aterradora a la ya mencionada. Indepaz señala que los dos hombres habrían llegado a este centro poblado y actuaron de la misma manera, asesinando también a dos personas. Dichas acciones se configuran ya en una masacre. La información preliminar indica que todas las víctimas serían hombres.

En contexto, los grupos que actúan en el municipio de El Zulia son el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frente (disidencias de las Farc) y bandas delictivas locales. Este mismo panorama con actores armados llevó a que la Defensoría del Pueblo emitiera la Alerta Temprana número 13 de 2025, en la que incluye a este municipio. En el documento, la entidad hace un llamado a la acción urgente de cara a las elecciones de 2026 por la imposición de normas y gobernanza ilegal por parte de los grupos ilegales, lo que se ve expresado en el riesgo de violación de derechos de los habitantes de la zona.

El Zulia también es contemplado en la Alerta Temprana número 9 de 2023 al identificar a su población como un grupo que está bajo alto riesgo ante la expansión de los grupos armados para controlar las rutas del narcotráfico y la minería ilegal. La alerta fija que niños, niñas, adolescentes y jóvenes están expuestos al reclutamiento forzado, uso y/o utilización en el conflicto armado. Además, la población estaría expuesta a casos de violencia basada en género y otros delitos como secuestro, extorsión o amenazas.

Últimas Noticias

  1. Viruela del mono en Colombia: recomendaciones y qué hacer en caso de contagio
    Imagen de referencia de vacuna y virus de la viruela del mono.
    Mario Tama/Getty Images/AFP/NIAID
    COLOMBIA

    Viruela del mono en Colombia: recomendaciones y qué hacer en caso de contagio

  2. Principal hipótesis sobre crimen en set de 'Sin senos sí hay paraíso', que dejó 3 muertos
    Se descartó la primera hipótesis sobre lo sucedido, la cual se enfocaba en un supuesto intento de hurto -
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Principal hipótesis sobre crimen en set de 'Sin senos sí hay paraíso' que dejó 3 muertos

Paula Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia que contar?
Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Masacres En Colombia

Norte de Santander

Municipio de El Zulia

Publicidad

Publicidad

Publicidad