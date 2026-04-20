Masacre en El Zulia, Norte de Santander deja a cuatro personas muertas: esto ocurrió

El municipio de El Zulia fue escenario de una masacre el pasado 19 de abril. Este sería el caso número 41 de este tipo que ocurre en el territorio nacional en lo corrido de 2026, según las estadísticas de Indepaz. Los asesinatos ocurrieron en dos puntos de la zona rural de este centro poblado, en un sector conocido como la Y de Astilleros.



En el primer caso, hombres armados que pertenecerían al frente 33 de las disidencias de las Farc ingresaron a un establecimiento local de la vereda 7 de Agosto. Estas personas habrían solicitado los documentos de identificación a los presentes, pero dos de ellos se negaron; ambos fueron asesinados en el lugar.

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Los mismos presuntos asesinos habrían llegado a la vereda Besos de Astilleros y causaron una escena igual de aterradora a la ya mencionada. Indepaz señala que los dos hombres habrían llegado a este centro poblado y actuaron de la misma manera, asesinando también a dos personas. Dichas acciones se configuran ya en una masacre. La información preliminar indica que todas las víctimas serían hombres.



En contexto, los grupos que actúan en el municipio de El Zulia son el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frente (disidencias de las Farc) y bandas delictivas locales. Este mismo panorama con actores armados llevó a que la Defensoría del Pueblo emitiera la Alerta Temprana número 13 de 2025, en la que incluye a este municipio. En el documento, la entidad hace un llamado a la acción urgente de cara a las elecciones de 2026 por la imposición de normas y gobernanza ilegal por parte de los grupos ilegales, lo que se ve expresado en el riesgo de violación de derechos de los habitantes de la zona.



El Zulia también es contemplado en la Alerta Temprana número 9 de 2023 al identificar a su población como un grupo que está bajo alto riesgo ante la expansión de los grupos armados para controlar las rutas del narcotráfico y la minería ilegal. La alerta fija que niños, niñas, adolescentes y jóvenes están expuestos al reclutamiento forzado, uso y/o utilización en el conflicto armado. Además, la población estaría expuesta a casos de violencia basada en género y otros delitos como secuestro, extorsión o amenazas.

Paula Rozo

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