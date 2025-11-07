Esto se sabe sobre el crimen de El Wally, influencer asesinado en Floridablanca, Santander

En la madrugada de este viernes las autoridades en Floridablanca, Santander, reportaron el homicidio de un influencer conocido como El Wally. El hombre fue atacado con arma de fuego por parte de sicarios.

El asesinato ocurrió cuando dos sujetos que se movilizaban en una moto Yamaha XTZ negra llegaron hasta un local de comidas rápidas en el que se encontraba la víctima. Dicho establecimiento se encuentra en el sector de El Carmen, específicamente en la calle 145 # 60-46.



¿Cómo asesinaron a El Wally?

Al creador de contenido, según primeras versiones, le dispararon en al menos 6 oportunidades los sicarios, quienes iban vestidos con chaquetas de color negro y blanco.

Dos mujeres que lo acompañaban intentaron reanimarlo mientras llegaba la ambulancia. El herido fue trasladado a la clínica Foscal, donde minutos después perdió la vida.



Las autoridades comenzaron las investigaciones sobre lo sucedido y analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los sicarios que le quitaron la vida al influencer El Wally.



Noticias Caracol conoció el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga sobre lo sucedido: "Informan que en la calle 145 # 60-46 vía pública barrio el Carmen donde sujetos con chaquetas color negra y chaqueta color blanca en motocicleta marca XTZ de color negra realizan disparos y lesionaron a un ciudadano el cual es trasladado a la clínica Foscal para su atención medica en el vehículo del líder de vigilancia donde informan los galenos que realizaron reanimación y por la gravedad de las heridas fallece".

El Wally tenía más de 47.000 seguidores en TikTok y se dedicaba a hacer contenido humorístico.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, en lo corrido del año se han registrado más de 10.200 homicidios en Colombia, lo cual significa que la tasa de homicidios en el país es de 19,21 por cada 100.000 habitantes.

