Así cayó hombre que iba a asesinar a su pareja y a su bebé en Soacha: les apagó la luz

En Soacha, Cundinamarca, la Policía logró capturar a un hombre que, al parecer, estaba a punto de asesinar a su pareja y a su hija de tres años. El sujeto tenía un arma cortopunzante y, al ver la llegada de las autoridades, decidió apagar la luz del apartamento, presuntamente, para intentar cometer el crimen y escapar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Un video compartido por las autoridades muestra a un bombero tratando de tumbar la puerta. Minutos antes, según relataron los uniformados, miembros de la Policía y de Bomberos trataron de persuadir al hombre para que no les hiciera daño a la mujer y a la bebé, y las dejara salir.

Cuando el agresor apagó las luces, los policías y bomberos utilizaron sus linternas para tratar de ubicarlo. El hombre se veía en varios momentos y, aparentemente, también grababa con su teléfono celular al interior del inmueble. "Se escuchaban gritos y llantos. Al parecer, esto eran problemas familiares. En ese momento se tomó una mediación policial con este sujeto, pero no fue posible", aseguró el patrullero René Hernández, del cuadrante de Soacha, quien atendió la emergencia.



Así salvó un policía la vida de la mujer y su bebé

Los uniformados pusieron una escalera para intentar ingresar por la ventana del apartamento ubicado en el segundo piso del edificio, pero el agresor lanzó frecuentes ataques con su machete. El patrullero Hernández decidió entrar al apartamento al ver que la niña y la mujer corrían grave peligro. "Fue mi decisión, ya que yo tengo una hija", relató.



El patrullero, instantes después, fue atacado con el machete: "En ese momento no me importó el riesgo mío, mi vida. El señor se descuidó. Yo ingresé y cuando el señor se dio cuenta, se me abalanzó". Mientras tanto, los bomberos intentaban tumbar la puerta para entrar y ayudarle a su compañero, cuando se escucharon dos disparos.



"Desenfundo mi arma de dotación y hago dos disparos a las partes inferiores, causándole el menor daño (al agresor)", añadió el patrullero. Cuando los demás uniformados lograron ingresar, encontraron al sujeto amedrantando a la menor de edad con un arma cortopunzante, por lo que, haciendo uso legítimo y proporcional de la fuerza, lograron neutralizarlo. (Lea también: “Escuchamos gritos y vulgaridades”: amigos contaron qué pasó antes de caída de Laura Camila Blanco)

Publicidad

Al agresor se le prestaron los primeros auxilios y fue trasladado al Hospital Luis Carlos Galán para su atención médica; luego fue enviado a la cárcel.

La Policía reveló que la violencia intrafamiliar en Colombia va en aumento. En lo que va corrido de 2025 se han interpuesto cerca de 130.000 denuncias, mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron 100.000. Las cifras, según las autoridades, podrían ser tres veces mayores debido a que muchas víctimas no denuncian.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

