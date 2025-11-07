Revelan confesión que hizo prófugo del asesinato de Jaime Esteban Moreno a nuevo testigo

Ricardo González Castro, señalado por la Fiscalía como el segundo presunto implicado en la golpiza que le causó la muerte a Jaime Esteban Moreno, continúa prófugo de la justicia. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por localizarlo, el joven de 22 años, oriundo de Cartagena, no ha sido capturado. Sin embargo, un nuevo video y el testimonio de un trabajador de San Victorino, conocido por Noticias Caracol, revelan detalles inéditos de su versión sobre lo ocurrido la madrugada del 31 de octubre, cuando el estudiante de la Universidad de los Andes fue brutalmente golpeado en Chapinero.

Se debe destacar que la única imagen pública conocida de González era la del hombre con orejas de conejo color negro, vistiendo ropa también negra, que aparece atacando por la espalda a Jaime Esteban en una grabación de seguridad divulgado días después del crimen. Esa fotograma, obtenido de cámaras cercanas al lugar de los hechos, fue clave para identificarlo, al igual que otra imagen de la discoteca donde estaba presente el joven Moreno Jaramillo antes del ataque. Ahora, nuevos videos muestran lo que ocurrió horas después de la agresión y aportan información sobre su paradero en los días siguientes.



El testimonio clave de allegado al presunto responsable: esto el confesó de la pelea

De acuerdo con el material revelado, González fue captado por una cámara de seguridad de San Victorino la mañana del sábado 1 de noviembre, aproximadamente a las 9:38, es decir, 30 horas después del ataque y 14 horas después de que los médicos confirmaran la muerte de Jaime Esteban. En las imágenes se le observa caminando con una camisa y pantalón negro, además de un canguro cruzado en el pecho, la misma vestimenta que llevaba durante la pelea registrada en Chapinero. El video muestra al joven ingresando a su lugar de trabajo, un puesto de venta de perros calientes ubicado dentro de un centro comercial del centro de Bogotá.

El registro audiovisual evidencia cómo González se prepara para iniciar su jornada laboral, alistando el lugar donde vendía comida rápida. En ese momento, según relató un trabajador del sector que habló con Noticias Caracol, el sospechoso le contó lo sucedido la noche anterior y le dio su propia versión de los hechos. El testigo, que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad, aseguró que González llegó con algunas lesiones visibles.



“El llegó como a las 9:30 de la mañana y él sí me comentó que había tenido un problema, pues él tuvo una reacción, se agarró a pelear y tenía raspado el codo y tenía raspado los dedos también”, relató el trabajador. De acuerdo con su testimonio, el joven no mostró señales de preocupación y desconocía la magnitud de lo ocurrido. Según las últimas personas que lo vieron ese día, González no sabía que Jaime Esteban Moreno había muerto, aunque sí era consciente de la gravedad de la golpiza. “No, sinceramente, él estaba inocentemente, pues que sí que lo hubiera dejado, pues golpeado, que le había dado una golpiza muy dura, pero no sabía que de pronto el muchacho había fallecido, ¿sí me entiende? Porque vino a cumplir con su horario que él tenía que cumplir”, aseguró el testigo.



El video confirma que González llegó al trabajo con la misma ropa usada durante la pelea y con el cordón de su celular colgado del cuello, un elemento que también aparece en los videos previos a la agresión. El testigo indicó que el joven se presentó al puesto en aparente normalidad: “No, pues él no llegó borracho ni nada, él llegó amanecido, normal, pero él me comentó la pelea, pero no me dijo que se había muerto el muchacho; malo, malo se vino a enterar ya por la tarde cuando vieron por ahí la noticia”.

Horas más tarde, hacia el mediodía, el joven cerró su puesto, entregó las llaves a su jefe y fue captado nuevamente por las cámaras corriendo por el sector. Desde ese momento no volvió a ser visto. “Nosotros nos damos cuenta ya como, póngale, a las 2:30 o tres de la tarde que ya el muchacho no está ahí, porque yo sinceramente le pregunté a otro compañero que dónde está el muchacho y me dijo que no, que se había ido, que porque la familia lo había llamado porque le iban a poner un puesto por allá donde él vive. Renunció, sí, sin embargo, el patrón quedó sano porque como le dijo que se iba a ir a trabajar con la familia, pues nosotros quedamos sanos”, añadió el testigo.

Según información obtenida por Noticias Caracol, González es natural de Cartagena y vivía en el centro de Bogotá, cerca de San Victorino. Su hoja de vida, conocida por el medio, indica que había trabajado anteriormente como guardia de seguridad antes de dedicarse al comercio informal. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía identificó a Ricardo González Castro como uno de los dos hombres involucrados en la agresión que terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno, de 20 años, estudiante de la Universidad de los Andes. El ataque se produjo tras una fiesta de Halloween organizada en el club Before +, en Chapinero, donde la víctima y los presuntos agresores coincidieron.

Cámaras del establecimiento registraron a González dentro del lugar, mientras que otras grabaciones lo captaron corriendo por la calle 64 con carrera 14 junto a otro sujeto, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer implicado en el caso, quien fue detenido en flagrancia horas después de los hechos. Las investigaciones apuntan a que el ataque ocurrió minutos después de que Moreno abandonara la discoteca. Según la Fiscalía, ambos hombres lo golpearon de forma repetida hasta dejarlo inconsciente en el suelo. El abogado de la familia de la víctima, Camilo Rincón, aseguró que González “fue quien dio el golpe que deja inconsciente, en estado de indefensión, a Jaime Esteban en el suelo”. La Fiscalía, por su parte, confirmó que ya se tramita una orden de captura en su contra y que se rastrea su posible paradero en Cartagena, donde residen sus familiares.



¿Qué pasó con Juan Carlos Suárez? Así avanza su proceso judicial

Mientras las autoridades mantienen la búsqueda del segundo implicado, el proceso judicial contra Juan Carlos Suárez Ortiz avanza en los juzgados de Bogotá. El joven de 27 años, egresado de la Universidad de los Andes, fue imputado por homicidio doloso agravado. Durante la audiencia de imputación, el juez 37 de garantías, José Alejandro Hofmann, precisó que se le acusa de actuar como coautor, colocando en situación de indefensión a la víctima.

La Fiscalía solicitó una pena de entre 480 y 600 meses de prisión, es decir, entre 40 y 50 años de cárcel. Por su parte, Suárez no aceptó los cargos y la diligencia judicial, suspendida el jueves por solicitud de la defensa, continúa este viernes 7 de noviembre con la presentación de las pruebas y la solicitud de medida de aseguramiento en su contra.

