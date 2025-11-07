Más de 235 mil estudiantes harán pruebas Icfes Saber Pro y TyT el 9 de noviembre: consulte citación

En vivo
Noticias Caracol
Las pruebas se realizarán en más de 400 puntos distribuidos en 115 municipios de Colombia. Recuerde que el examen se llevará a cabo en dos sesiones: mañana y tarde.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 7 de nov, 2025
ICFES citaciones 2025: pruebas Saber Pro y TyT las presentan más de 235 mil estudiantes
Icfes

