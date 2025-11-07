Más de 235 mil estudiantes harán pruebas Icfes Saber Pro y TyT el 9 de noviembre: consulte citación

Este domingo, Colombia vivirá una de las jornadas académicas más importantes del año: más de 235 mil estudiantes de educación superior presentarán las pruebas ICFES Saber Pro y Saber TyT, evaluaciones estandarizadas que no solo son requisito para obtener el título profesional, sino también una herramienta clave para medir la calidad educativa del país.

La aplicación se realizará bajo la modalidad lápiz y papel, en más de 400 sitios de aplicación distribuidos en 115 municipios del territorio nacional. Además, 1.530 estudiantes en el exterior presentarán el examen de forma electrónica, desde 52 ciudades en 26 países, el próximo domingo 23 de noviembre, según informó el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT no son simples exámenes finales. Según Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general del ICFES, estas pruebas constituyen una herramienta estandarizada que permite valorar la calidad educativa de las Instituciones de Educación Superior (IES). Además, proporcionan a los estudiantes información valiosa sobre el desarrollo de competencias clave para el entorno laboral.



“Las decisiones que tomamos se fundamentan en datos concretos, por lo que esta aplicación resulta esencial para realizar múltiples análisis técnicos, metodológicos, operativos, logísticos y tecnológicos. Estos estudios ofrecen insumos que permiten avanzar en el proceso de mejora continua definido por el Instituto, con el fin de atender las necesidades y particularidades de diversas poblaciones en distintos contextos”, afirmó Blandón Bermúdez.



¿Quiénes presentan las pruebas ICFES Saber Pro y TyT?

Del total de citados, 150 mil estudiantes presentarán la prueba Saber Pro, dirigida a quienes cursan el último semestre de carreras profesionales. Por otro lado, 85 mil estudiantes presentarán la prueba Saber TyT, diseñada para quienes estudian programas técnicos y tecnológicos. Además, 600 extranjeros también han sido citados para presentar estas evaluaciones en Colombia.



Competencias evaluadas

Ambas pruebas se enfocan en medir competencias genéricas, fundamentales para el desempeño profesional y ciudadano. Estas incluyen:



Razonamiento cuantitativo: capacidad para resolver problemas que implican el uso de conceptos matemáticos. Comunicación escrita: habilidad para redactar textos coherentes, argumentativos y bien estructurados. Lectura crítica: comprensión e interpretación de textos con análisis reflexivo. Competencias ciudadanas: conocimientos sobre derechos, deberes, participación democrática y convivencia. Inglés: evaluación del nivel de comprensión y uso del idioma como lengua extranjera.

Recomendaciones clave para los citados a las pruebas del ICFES

El ICFES ha compartido una serie de recomendaciones esenciales para garantizar una jornada sin contratiempos:



Consultar la citación: es fundamental revisar con anticipación el lugar, hora y jornada asignada en el sitio web oficial www.icfes.gov.co .

Reconocer el sitio de aplicación: se recomienda visitar el lugar antes del día del examen para conocer las rutas de acceso y evitar retrasos.

Horario de aplicación

Jornada de la mañana: inicia a las 7:00 a.m.

Jornada de la tarde: inicia a la 1:30 p.m.

Duración máxima: 4 horas y 40 minutos.

Documentos válidos para presentar el examen

Cédula de ciudadanía (física o digital).

Tarjeta de identidad.

Certificado de documento en trámite.

Pasaporte vigente.

Licencia de conducción nacional.

Cédula de extranjería o Permiso de Protección Temporal (para extranjeros residentes).

Documentos digitales deben presentarse desde el aplicativo oficial, no se aceptan fotos ni impresiones.

Material permitido

Lápiz con mina No.2.

Borrador de nata.

Tajalápiz.

No se permite el préstamo ni intercambio de estos elementos.

Prohibiciones

Está prohibido el uso de celulares o dispositivos electrónicos durante la prueba.

Los dispositivos deben guardarse en bolsas de seguridad, accesibles solo al finalizar el examen.

Atención a las instrucciones: los jefes de salón brindarán indicaciones clave que deben seguirse rigurosamente.

Una vez finalizada la jornada, los estudiantes podrán descargar el certificado de asistencia desde el lunes 1° de diciembre. En cuanto a los resultados individuales, estarán disponibles a partir del viernes 27 de febrero de 2026, también en el portal oficial del ICFES.



La aplicación de estas pruebas representa un esfuerzo logístico y académico de gran magnitud. No solo se trata de evaluar a los estudiantes, sino de generar información valiosa para las instituciones, el Estado y la sociedad en general. Los resultados permiten identificar fortalezas y debilidades en la formación profesional, orientar políticas públicas y mejorar los procesos de enseñanza.

Además, para los estudiantes, estas pruebas son una oportunidad para demostrar el nivel de competencias alcanzado durante su formación. Aunque no definen por completo su perfil profesional, sí ofrecen una radiografía de sus habilidades frente a estándares nacionales.

Más allá del contenido académico, la preparación para estas pruebas implica una actitud responsable. Conocer el formato del examen, practicar con simulacros, revisar las competencias evaluadas y organizar el día de la prueba son acciones que pueden marcar la diferencia.

El ICFES ofrece recursos gratuitos en su sitio web, como guías, ejemplos de preguntas y simuladores, que permiten a los estudiantes familiarizarse con la estructura del examen y mejorar su desempeño.

