En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ATAQUE DE EE. UU. EN EL CARIBE
DESAFÍO SIGLO XXI
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Lo que dijo mamá de general (r) que mató a su exesposa, a su hijo y luego se quitó la vida en Pasto

Lo que dijo mamá de general (r) que mató a su exesposa, a su hijo y luego se quitó la vida en Pasto

Magda Patricia Muñoz y Sebastián Mora fueron citados por el general en retiro Ariel Mora a una pizzería. El exmilitar sacó un arma de fuego, les disparó, huyó y luego se mató en un taxi.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Lo que dijo mamá de general (r) que mató a su exesposa, a su hijo y luego se quitó la vida en Pasto
Magda Patricia Muñoz / Ariel Mora / Sebastián Mora -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad