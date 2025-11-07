Lo que dijo mamá de general (r) que mató a su exesposa, a su hijo y luego se quitó la vida en Pasto

Cinco días estuvo Magda Patricia Muñoz en una unidad de cuidados intensivos en Pasto, Nariño, hasta que perdió la vida en las últimas hora a manos de su exesposo, un general retirado del Ejército Nacional, identificado como Ariel Mora Rodríguez, quien, además, mató a su propio hijo, conocido como Sebastián Mora, en medio de los hechos y después se quitó la vida.

La noche de lo sucedido, el 31 de octubre, la mujer junto con su hijo se encontraban a las afueras de una pizzería del norte de Pasto, cumpliendo una citación del general en retiro, quien en el lugar sacó un arma de fuego y disparó contra sus familiares.

Sobre la muerte de Magda Patricia, la Alcaldía de Pasto se pronunció por medio de un comunicado: “La Alcaldía de Pasto lamenta profundamente el fallecimiento de Magda Patricia Muñoz Montilla, quien perdió la vida tras los hechos ocurridos el pasado 31 de octubre en el norte de la ciudad. La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Nicolás Toro Muñoz, expresa un sentido mensaje de solidaridad y acompañamiento a sus familiares y seres queridos, ante la irreparable pérdida que enluta a nuestra ciudad. Reiteramos nuestro llamado a la no violencia y al respeto por la vida, valores esenciales para la convivencia y la paz en Pasto”.



El hijo de la expareja era estudiante de medicina en la Fundación Universitaria San Martín de Pasto, entidad que también se pronunció a través de un comunicado sobre lo sucedido. “El gerente, profesional especializado de docencia universitaria y colaboradores del Hospital Universitario Departamental de Nariño expresan su más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de Sebastián Mora Muñoz, quien en vida fue estudiante de medicina de la Fundación Universitaria San Martín en internado rotatorio en el servicio de urgencias de nuestra institución. Nos unimos a la profunda tristeza que embarga su familia y amigos, haciendo extensivas nuestras más sinceras condolencias”, incidó la Fundación.



El joven fue trasladado a las 10:30 de la noche del 31 de octubre por miembros de la Policía Nacional al Hospital Departamental de Nariño y tenía heridas de arma de fuego en regiones toracolumbar, toracoabdominal, antebrazo derecho y miembro inferior. Aunque intentaron salvarle la vida, Sebastián murió el día de los hechos.



¿Cuándo murió Magda Patricia Muñoz?

Magda, por su parte, fue trasladada al hospital San Pedro y luego enviada a la clínica Hispanoamérica, donde permaneció cinco días en una unidad de cuidados intensivos hasta que, lamentablemente, perdió la vida. La mujer murió el 5 de noviembre

De acuerdo con las investigaciones, después de disparar a su exesposa y a su hijo, el coronel retirado Ariel Mora tomó un taxi. Al interior del vehículo realizó una llamada telefónica y después de hablar se propinó un disparo. El conductor del carro lo trasladó de inmediato al Hospital Universitario Departamental de Nariño, donde el exmilitar perdió la vida.



Palabras de la madre del general retirado que mató a su familia en Pasto

El pasado 3 de noviembre se llevaron a cabo las exequias de Ariel Mora y su hijo Sebastián Mora. Nery Rodríguez, mamá del general retirado, pronunció unas palabras. La mujer pidió perdón por lo sucedido y mencionó que su hijo “estaba deprimido por circunstancias de la vida”.

La mamá del general en retiro agregó que “yo solo pido perdón y que a él mi Dios lo bendiga, también lo perdone y me lo reciba en la gloria eterna. Él fue un maravilloso hijo, siempre pendiente de sus papás, siempre pendiente de sus hermanos”.

Finalmente, sobre su nieto Sebastián Mora, Nery Rodríguez mencionó que “a veces me decían que era mi último hijo. Yo lo consideraba como mi hijo. Así como amé a mi hijo, también amé a Sebastián y lo llevaré siempre en mi corazón”.



¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar

En Colombia, la violencia intrafamiliar es un delito tipificado en el artículo 229 del Código Penal y puede denunciarse por la víctima, familiares, vecinos o cualquier persona que tenga conocimiento del hecho. El primer paso es garantizar la seguridad: en caso de emergencia, llamar a la línea 155 (violencia contra la mujer), 123 (Policía) o acudir a un centro de salud para atención médica y registro de lesiones.

La denuncia formal puede presentarse en Comisarías de Familia, Fiscalía General de la Nación, Inspecciones de Policía o en las URI (Unidades de Reacción Inmediata). Se puede hacer de forma verbal o escrita, incluyendo datos del agresor, narración de los hechos y pruebas como fotos, exámenes médicos o testimonios.

Una vez radicada, la autoridad debe emitir medidas de protección en máximo 4 horas, como orden de alejamiento, prohibición de acercamiento y salida inmediata del agresor del hogar. Además, la víctima tiene derecho a acompañamiento psicosocial y jurídico por entidades como la Defensoría del Pueblo, ICBF (si hay menores) y organizaciones de derechos humanos.

El proceso penal lo adelanta la Fiscalía, pudiendo imponer sanciones que van desde multas hasta prisión. Denunciar es fundamental para garantizar la seguridad y romper el ciclo de violencia.

