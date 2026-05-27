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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Esto se sabe sobre los responsables de ataque a Batallón en Riohacha, que dejó 12 soldados heridos

Esto se sabe sobre los responsables de ataque a Batallón en Riohacha, que dejó 12 soldados heridos

Un artefacto explosivo fue lanzado hacia el Batallón del Ejército en Riohacha. Se reportó el cierre de la troncal Caribe mientras se hacen las investigaciones correspondientes.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 27 de may, 2026
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Ataque a Batallón en Riohacha.
Ataque a Batallón en Riohacha.
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En la madrugada de este miércoles se presentó un ataque con explosivos al batallón seis del Ejército Nacional en Riohacha, capital de La Guajira. El hecho fue atribuido al Eln, y se reportan 12 militares heridos. Además, hubo daños en la infraestructura y causó el cierre de la troncal Caribe, mientras se hacen las investigaciones correspondientes.

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En videos grabados tras el ataque se ve que las camas, baños y demás lugares quedaron destruidos. Al parecer, el artefacto explosivo fue lanzado desde un vehículo. Además, el ataque fue percibido con intensidad por los habitantes de sectores aledaños.

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El Ejército rechazó a través de un comunicado el atentado en inmediaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, enfatizando en que "puso en riesgo la integridad de la población civil". Las Fuerzas Militares añadieron: "Esta acción criminal que habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado ELN, con la activación de dispositivos explosivos, atenta contra la tranquilidad y seguridad del pueblo guajiro y será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes".

El Ejército añadió que "las tropas de la Primera División mantienen el despliegue operacional en la zona, fortaleciendo las medidas de seguridad y trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional y demás autoridades para velar la protección de los ciudadanos y ubicar a los responsables de este atentado terrorista. Reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la soberanía y la estabilidad del territorio nacional".

Noticia en desarrollo...

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