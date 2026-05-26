Condenan a hombre por actos de discriminación y violencia racial contra agente de tránsito en Cali

Tras un año de espera la justicia condenó a Henry Alexis Velasco Rodríguez por agredir verbalmente al agente de tránsito José Félix Angulo Cabezas en la ciudad de Cali.



El fallo fue emitido por el Juzgado 10 Penal del Circuito de Cali, que sentenció al agresor a 37 meses de prisión por los delitos de violencia contra servidor público agravado y actos de discriminación por raza agravado, en hechos ocurridos el 16 de mayo de 2025 en el barrio San Fernando.

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El caso tuvo amplia repercusión luego de que se viralizara una grabación en la que se observa al hoy condenado lanzar insultos racistas contra el funcionario mientras este cumplía con sus labores de control de tránsito en plena vía pública.

La condena contra el agresor

De acuerdo con el abogado de la víctima, Raimundo Tello Benítez, además de la pena de prisión, Henry Alexis Velasco Rodríguez deberá pagar una multa equivalente a 5.5 salarios mínimos, equivalente a más de 9 millones de pesos .



El jurista también explicó que al condenado le fueron negados beneficios de libertad, por lo que, aunque actualmente se encuentra con prisión domiciliaria, una vez quede en firme la sentencia deberá ser trasladado a un centro de reclusión.



Los insultos proferidos contra el agente de tránsito afrodescendiente quedaron registrados en video y posteriormente se convirtieron en una de las principales pruebas del proceso judicial.

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“Basura”, “estas al mando de un blanco”, “esclavo de blancos”, “esclavo basura”, “negro hijo de p%#@” y “negro feo, por eso nadie los quiere”, fueron algunas de las expresiones utilizadas por el hoy condenado contra el funcionario público.

El caso que generó rechazo nacional

Los hechos ocurrieron frente a un supermercado del barrio San Fernando, en Cali, cuando el agente de tránsito José Félix Angulo Cabezas adelantaba un procedimiento relacionado con un vehículo estacionado en un lugar prohibido.

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En entrevista con Noticias Caracol tras conocerse el caso, el funcionario explicó que la persona que lo agredió verbalmente ni siquiera era quien conducía el automóvil.

“Quien conducía era una mujer. Me le acerco y le solicito que me enseñe los documentos, licencia de conducción y licencia de tránsito. Le explico que en ese lugar es prohibido estacionarse”, relató.

Según contó el uniformado, mientras realizaba el procedimiento apareció el agresor y comenzó a insultarlo de manera reiterada.

“Me viene a agredir verbalmente de una manera como ustedes ya lo escucharon, que me da vergüenza escucharlo de un caleño”, expresó el agente.

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Las imágenes causaron rechazo tanto en Cali como en el resto del país y provocaron pronunciamientos de distintas autoridades, entre ellas el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien confirmó posteriormente la captura del señalado agresor.

“Gracias a la Fiscalía, al CTI de la Fiscalía y a la Policía de Cali por hacer justicia. No permitiremos más agresiones contra funcionarios públicos en Cali, mucho menos agresiones racistas”, escribió el mandatario.

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La grabación difundida en redes sociales fue utilizada como material probatorio dentro de la investigación adelantada por las autoridades.

El caso fue asumido por la Fiscalía bajo los delitos de violencia contra servidor público en concurso con actos de discriminación.

“La ética de un agente es servir”

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras la difusión del video fue la reacción del agente José Félix Angulo Cabezas, quien mantuvo la calma pese a la agresión verbal.

Consultado sobre cómo logró contenerse durante el episodio, respondió:

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“Esa calma nace desde mis padres, es la crianza que uno tiene desde muy joven. El solo hecho de yo atacar a ese joven no es mi ética porque la ética de un agente de tránsito es servirle a la comunidad más no maltratarla”.

El funcionario también aseguró que nunca antes había sido víctima de insultos racistas durante su trabajo como agente de tránsito.

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“Para mí fue algo inaudito. Me siento moralmente deprimido. Mi familia no quiere que sea agente, pero el amor a Cali lo llevo en el corazón y quiero servirle a Cali”, manifestó en aquella entrevista.

José Félix Angulo Cabezas explicó en su momento que decidió presentar personalmente una denuncia ante la Fiscalía para dejar un precedente frente a este tipo de agresiones.

“Yo hice ya mi denuncia ante la Fiscalía porque tiene que dar un precedente del maltrato a un negro por ser de color. No puedo ser agente de tránsito y eso es un irrespeto racial”, afirmó.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co