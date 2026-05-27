Grave accidente de tránsito en importante vía entre Tocancipá y Bogotá: un fallecido y siete heridos

Las autoridades de tránsito atendieron un grave accidente de tránsito entre la vía Tocancipá y Bogotá. El vehículo involucrado fue un bus de servicio intermunicipal que venía desde Tunja, en el departamento de Boyacá, y tenía como destino la capital colombiana.



El siniestro vial ocurrió en la variante de Tocancipá, en el sector de Los Manzanos. En el bus de la empresa Concorde que sufrió volcamiento se dio la muerte de una de las pasajeras y otras siete personas resultaron heridas, quienes fueron trasladados a diferentes centros médicos para tratar sus heridas.

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