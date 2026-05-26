Polémica en Parque Tayrona por presunto caso de maltrato animal: caballo sobrevivió a fuerte caída

Hay polémica en el departamento del Magdalena por la caída de un caballo que estaba siendo utilizado para hacer senderismo turístico en el Parque Tayrona, en Santa Marta. Aunque al principio se había mencionado que el animal murió, en las últimas horas se conoció que, por fortuna, logró sobrevivir.



¿Para qué usan a los caballos en el Parque Tayrona?

Al parecer, las personas que realizan este tipo de actividad económica utiliza a los caballos para transitar a personas que hacen senderismo en terrenos que no son aptos para las características físicas de estos animales, por lo que se pueden presentar accidentes como el ocurrido el lunes 25 de mayo.

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Sobre este caso en específico, se conoció que el caballo, en medio del camino cayó entre unas piedras y quedó atrapado.

La senadora Andrea Padilla dijo desde sus redes sociales que “persistiremos en las conversaciones con Parques Nacionales Naturales de Colombia para que se sustituya y se le ponga fin a las actividades de explotación de caballos, yeguas y mulas dentro de los parques”.



La funcionaria indicó que son una total de 250 caballo, yeguas y mulas que son utilizados para este tipo de actividad económica. Además, pidió “iniciar una investigación para establecer qué fue lo sucedido e identificar al responsable. Aquí tiene que haber sanciones y consecuencias”.



Finalmente, señaló Padilla que este tipo de actividades no solo se desarrollan en el Tayrona, sino en varios parques nacionales naturales del país.

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Horas después de que se confirmó que el animal no había muerto, sí se informó que se encuentra en un delicado estado, pues, dijo la senadora, el equino presenta “contusiones, raspaduras en rostro, zonas escapulares y caudales y en miembros anteriores y posteriores, tos, claudicación en miembro posterior derecho, e inflamaciones en el muslo derecho. Además, tiene baja condición corporal (antes del golpe) y está deprimido”.

¿Cómo denunciar maltrato animal?

En Colombia, el maltrato animal está sancionado por la ley, especialmente a partir de la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones para quienes les causen daño. Cualquier persona que tenga conocimiento de un caso de maltrato puede denunciarlo ante las autoridades.

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Para denunciar, lo primero que debe hacer el ciudadano es identificar el tipo de maltrato. Este puede incluir abandono, agresión física, falta de alimentación, encierro en condiciones inadecuadas o negligencia en el cuidado. Es importante, en lo posible, reunir pruebas como fotografías, videos, testimonios o información sobre el lugar donde ocurre el hecho.

La denuncia se puede presentar ante varias entidades. Una de las principales es la Policía Nacional, especialmente a través de la línea 123, donde se puede reportar una situación urgente. También se puede acudir a las inspecciones de policía, alcaldías municipales o fiscalías, dependiendo de la gravedad del caso.

Si el maltrato constituye un delito —por ejemplo, cuando hay lesiones graves o muerte del animal— la denuncia debe hacerse ante la Fiscalía General de la Nación. En estos casos, la persona responsable puede enfrentar procesos penales que incluyen multas y penas de prisión.

Además, existen líneas y canales digitales habilitados por autoridades locales o por la misma Policía Ambiental, donde también se pueden reportar estos hechos. Algunas ciudades cuentan con unidades especializadas en protección animal que dan trámite a estos casos.

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Una vez presentada la denuncia, las autoridades deben iniciar una verificación y, de ser necesario, retirar al animal de la situación de riesgo. También pueden imponer sanciones administrativas o judiciales al responsable.

En general, denunciar el maltrato animal es un acto clave para proteger a los animales y garantizar el cumplimiento de la ley en Colombia.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias