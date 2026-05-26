Video | Taxista en Tunja dejó las llaves dentro de su carro y hombre borracho se lo llevó

En Tunja, Boyacá, las autoridades reportaron el pasado 23 de mayo una insólita situación que fue protagonizada por el conductor de un taxi y un ciudadano que se encontraba en aparente estado de embriaguez. En cámaras de seguridad quedó grabado cómo el ciudadano embriagado se llevó el carro gracias a un olvidadizo del taxista.



De acuerdo con la información, el descuidado taxista dejó su vehículo parqueado frente a un casino y las llaves del carro pegadas al switch de encendido.

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En ese momento, un hombre que se encontraba, al parecer, bajo los efectos del alcohol, se subió al taxi para solicitar un servicio hacia su casa. Sin embargo, al no encontrar a nadie dentro del carro, el ciudadano embriagado tomó el puesto del conductor y comenzó a conducir el taxi.

Al día siguiente, sábado 23 de mayo, el sujeto que se llevó el carro y condujo borracho se percató de la presencia del taxi frente a su casa, llamó a las autoridades para contarles lo sucedido y estas ubicaron al propietario del vehículo, quien ya había interpuesto una demanda por robo de su taxi.



Si bien no ocurrió una tragedia luego de que el conductor borracho se llevara el taxi hasta su casa, las autoridades recordaron a los ciudadanos que es un delito conducir bajo los efectos del alcohol y hacer eso puede incurrir en sanciones penales y administrativas.



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¿Qué pasa si conduce borracho en Colombia?

En Colombia, la conducción bajo los efectos del alcohol está regulada principalmente por el Código Nacional de Tránsito y la Ley 1696 de 2013, que endureció las sanciones para quienes incurren en esta conducta. Estas normas establecen que conducir en estado de embriaguez pone en riesgo la vida propia y la de terceros, por lo que es considerada una falta grave.

Cuando una persona es detenida por las autoridades, se le practica una prueba de alcoholemia para medir el nivel de alcohol en la sangre. De acuerdo con el resultado, la ley establece diferentes grados de embriaguez, cada uno con sanciones específicas. En todos los casos, hay multas económicas altas que pueden superar varios millones de pesos, dependiendo del grado detectado.

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Además de la multa, el conductor enfrenta otras consecuencias. Entre ellas se encuentran la inmovilización del vehículo y la suspensión de la licencia de conducción por períodos que pueden ir desde meses hasta varios años. En casos de reincidencia o de altos niveles de alcohol, la licencia puede ser cancelada definitivamente, impidiendo a la persona volver a conducir legalmente.

La ley también es estricta frente a quienes se niegan a realizar la prueba de alcoholemia. En estos casos, se aplican las sanciones más severas previstas, similares a las del grado máximo de embriaguez, lo que incluye la cancelación de la licencia y fuertes multas.

Si el conductor en estado de embriaguez ocasiona un accidente de tránsito, la situación se agrava considerablemente. Cuando hay daños materiales, lesiones o víctimas fatales, el responsable puede enfrentar procesos penales por delitos como lesiones personales u homicidio culposo. Esto puede derivar en condenas de prisión, además de indemnizaciones económicas a las víctimas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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