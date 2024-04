Exfuncionario venezolano reafirma que régimen Maduro hace inteligencia en Colombia

Luego del informe especial de Noticias Caracol en el que se revela cómo se habrían realizado operaciones ilegales por parte de la inteligencia venezolana en Colombia y Chile, acudiendo a grupos al margen de la ley, como el ELN y el Tren de Aragua, Iván Simonovis, exdirector de Seguridad Ciudadana de Venezuela, aseguró que en el territorio colombiano se están realizando labores de persecución a opositores del régimen de Nicolás Maduro.



El experto dice estar seguro de que la contrainteligencia venezolana está haciendo inteligencia en contra de opositores del gobierno de Maduro y dijo que “esto es algo que se ha venido hablando, se ha venido denunciando, pero hasta ahora el régimen en Venezuela se había hecho el loco”.

Simonovis recalcó que “si en un país Venezuela ha hecho trabajo de inteligencia es en Colombia. Muchísimos oficiales, militares, civiles, periodistas y empresarios han tenido que salir de Colombia por el asedio que le ha tenido el gobierno de Venezuela, el régimen, la dictadura, en buscarlos, identificarlos, perseguirlos, amenazarlos. Esa es una realidad absolutamente”.

Además, el exdirector de Seguridad Ciudadana de Venezuela afirmó que cuando a la inteligencia venezolana se le hace complicada la operación, “ellos tercerizan con los grupos que ellos han trabajado anteriormente como el Tren de Aragua o el ELN. Ellos saben a quién le van a dar, dependiendo del tipo de caso, y se lo asignan a alguien”.



En cuando a Alexander Granko, quien sería el que maneja las alianzas con grupos criminales, Simonovis dijo que este hombre “hizo su debut en el 2015, cuando él utilizó aproximadamente unos 300 efectivos policiales y militares para asesinar a 5 disidentes del Gobierno; uno de ellos era un funcionario de la Policía Judicial, personas que se habían, abiertamente, manifestado en contra de las políticas del régimen y los ubicaron en un sector de Caracas, les dispararon con todas las armas que consiguieron y después que les dispararon con todas las armas clásicas que utiliza la Policía, decidieron acabar con la casa a través de unos lanzacohetes, para utilizar un término coloquial”.

El exdirector afirmó que Granko tiene una Policía que es “hecha a su medida, es decir, es una Policía personalizada. La Dgcim es de Alexander Granko. La Dgcim no es una oficina de inteligencia del Gobierno de Venezuela. Para empezar, de inteligencia no tiene nada porque las instituciones de inteligencia, en la mayoría de los casos, nadie sabe en dónde están, quiénes son, cómo se visten, qué hacen. La Dgcim es una institución donde tienen un grupo de facinerosos, individuos que mucho no son policía, que no estudiaron en una academia y que sólo saben cumplir órdenes de Alexander Granko”.

Publicidad

Simonovis aseguró que Granko tiene minas de oro, operaciones de narcotráfico y su Policía personal. “A discreción de esto, él hace lo que le da la gana y, obviamente, le hace el trabajo sucio al régimen”, dijo.



Finalmente, en cuanto a Ángelo Heredia, Ronald Ojeda y Pablo Parada, mencionados en el informe especial de Noticias Caracol, Iván Simonovis sostuvo que conoce la historia de cómo ellos llegaron hasta donde están: “Son personas que decidieron no ser parte de esa fuerza armada corrupta que viola derechos humanos, que está fuera del concepto del trabajo que debe hacer la fuerza armada. Son oficiales que manifestaron abiertamente su desacuerdo con el régimen y eso los llevó a estar presos. Después que ellos escaparon se fueron para diferentes países”.