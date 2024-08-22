Explosión en vía Panamericana: ¿había infiltrados en protestas indígenas?

El pasado 21 de agosto de 2024, un hecho terrorista al término de un bloqueo en la vía Panamericana dejó un muerto y tres heridos, entre ellos, un policía que ya perdió un ojo.

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Gabriel Rondón, viceministro del Interior, habló en Noticias Caracol en vivo y se refirió a la situación.



Aseguró que “lo que hay que decir es que la explosión no obedece a lo que se desmarca la protesta como tal. Fue un artefacto que fue enterrado y, lastimosamente, afectó a varias personas y una fallece. Pero no es de la lógica que tiene que ver con una protesta social, es totalmente distinto y ya está en manos de la Fiscalía”.



Rondón indicó que con las comunidades indígenas que protestaron en la vía “tenemos una ruta de trabajo. Hemos tenido con ellos más de 14 reuniones, en una agenda interinstitucional que se ha avanzado. Pero ya cuando ponen un punto en donde quieren que se saque un decreto que viola la Constitución y que las personas que vienen, como la señora ministra y varios viceministros, pero suben la categoría que es el presidente de la República que tiene que traer un decreto que es inconstitucional, ya nos ponen en una situación muy compleja de diálogo para llegar a un punto de acuerdo”.

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¿Hay infiltrados en las protestas indígenas de la vía Panamericana?

En cuanto al uso de los explosivos, el viceministro manifestó que “lo claro es que, lamentablemente, en la zona hay terceros que quisieran manipular y aprovecharse de algunas acciones de protesta social para generar miedo y zozobra. Lo que vimos ayer es la utilización de la protesta social para dejar un artefacto que causó la muerte de una persona y varias heridas”.

Por último, el viceministro manifestó que la “protesta social también se defiende alejando cualquier otro actor que no tenga que ver con una protesta pacífica”.

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¿Cómo ocurrió explosión en vía Panamericana?

Miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) comenzaron la recuperación de la vía Panamericana. En medio del desalojo, los manifestantes intentaron quemar vehículos, lanzaron bombas incendiarias, piedras y pólvora contra la Policía. Minutos más tarde se escuchó una fuerte explosión que dejó a una persona muerta.

“Creemos que había un artefacto explosivo, no se sabe si está en la vía o fue lanzado, el cual afectó a un civil que iba pasando por allí. Desafortunadamente, perdió la vida”, dijo Antonio Useche, asesor de Paz de la Gobernación del Cauca.

¿Cómo está el policía herido en la vía Panamericana?

El uniformado que resultó herido y perdió un ojo se recupera y es atendido en el hospital San José de Popayán. Los otros dos heridos fueron trasladados al Hospital de Piendamó.

El Ministerio de Defensa condenó el acto terrorista en la vía Panamericana, tras el despeje de la Fuerza Pública, y reportó la quema de volquetas, tala de árboles y uso de explosivos.

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El secretario de Gobierno del Cauca, Miller Hurtado, aseguró que la recuperación de la vía se dio por razones humanitarias: “Se hace necesario que en estas vías de hecho se actúa en derecho, precisamente, para garantizarles el tránsito a los caucanos y a los ciudadanos del suroccidente del país”.

Las comunidades indígenas que bloqueaban la vía, según ellos por incumplimiento del Gobierno, rechazaron el desalojo.

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“Acá estamos en pie de lucha, en pie de resistencia. El derecho a la protesta es un derecho fundamental, sagrado en la Constitución política y en este momento están persiguiendo ese derecho fundamental a quienes nosotros elegimos para que se haga respetar ese derecho”, sostuvo Edgar Velasco, líder indígena y vocero AISO.

Desde Bogotá, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió al bloqueo y dijo que hasta el momento no hay voluntad de diálogo por parte de las comunidades.

“El Gobierno nacional le ha insistido una y otra vez al movimiento indígena AISO, y hoy lo vuelvo a hacer, a la mesa de diálogo. No han querido dialogar sobre unas propuestas de decreto que tiene el Gobierno”, manifestó Cristo.

La vía Panamericana permanece bajo estricta vigilancia para evitar nuevas alteraciones del orden público.

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