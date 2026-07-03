Fiscalía abrió indagación contra Danilo Rueda y otros exfuncionarios tras informe de negociación

Después de las grabaciones reveladas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, donde se habla sobre supuestos acercamientos y ofrecimientos de beneficios entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo en los primeros meses del Gobierno de Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación abrió indagación en contra del excomisionado de Paz Danilo Rueda y otros exfuncionarios.



El caso quedó en manos de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y fue unificado con otras investigaciones que adelanta el ente acusador por presunto favorecimiento a grupos armados ilegales. Entre ellas está la supuesta filtración de información reservada a las disidencias de las FARC comandadas por alias 'Calarcá', tras la incautación de archivos que estaban en poder de ese cabecilla y que también fue revelado por la Unidad Investigativa.



Según fuentes del proceso, esta indagación surgió por iniciativa del CTI de la Fiscalía, que durante las últimas dos semanas ha recopilado diversos elementos materiales probatorios y ha reconstruido los hechos que ahora son objeto de verificación judicial.



¿Cuál fue la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol?

El 2 de septiembre de 2022, cuando el Gobierno Petro llevaba tres semanas en el poder, se reunieron en el Urabá antioqueño el entonces recién nombrado comisionado de paz Danilo Rueda con Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes del Clan del Golfo. A este encuentro secreto también asistieron dos abogados y dos asesores del Clan del Golfo. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol revela la grabación de ese encuentro, en donde Danilo Rueda llegó a una serie de acuerdos en nombre del Gobierno con la mayor estructura criminal del país. El más delicado consistía en parar todas las operaciones de la fuerza pública.



Danilo Rueda: "Hay cosas que no se hacen explícitas. Digamos, porque ninguno quiere mostrar que cesa. ¿Me hago entender? Todo el mundo quiere decir: ‘Yo soy fuerte’. Es que nosotros los conocemos, los reconocemos, tranquilo. Mire, en otra región ¿qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres" .

. Alias 'Jerónimo': "Incluido el Ejército y la Policía" .

. Danilo Rueda: "Congelados. Ahora, si a alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. Entonces, juguemos a los congelados".

Pero la petición del representante del Clan del Golfo fue más allá. Le recordó un anuncio de cese al fuego unilateral que fue publicado el 7 de agosto de 2022, justo el día en que se posesionó Gustavo Petro en la Presidencia. A cambio alias Jerónimo le insistió que sacara los grupos especiales de la fuerza pública infiltrados en las áreas donde el Clan del Golfo tenía injerencia.

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#LoÚltimo | Después de las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre los presuntos acuerdos del Gobierno Petro con el Clan del Golfo, la Fiscalía anunció una indagación contra el ex alto comisionado para la Paz Danilo Rueda y otros exfuncionarios. Esto es… pic.twitter.com/7q3JOC7p4o — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 3, 2026