Explota volqueta bomba en El Tambo, Cauca, cerca de subestación de Policía: una civil resultó herida

Un atentado con volqueta bomba fue reportado en el municipio de El Tambo, Cauca, durante la noche del miércoles 8 de octubre, que, según la información preliminar, dejó una mujer herida.

El vehículo cargado con explosivos estalló cerca de la subestación de Policía del corregimiento El Crucero Pandigüando.

Según la información entregada inicialmente, una mujer fue impactada en la cabeza por una esquirla de la volqueta bomba y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.



Así avanza la investigación por el ataque en El Tambo

Los hechos se produjeron después de las 10:30 de la noche del miércoles, en una vía que comunica a Popayán con El Tambo.



Aunque se ha dicho que se trata de una volqueta bomba, las autoridades también indagan si el vehículo iba a ser usado como rampa para lanzar cilindros y atentar contra la fuerza pública.

Sobre la víctima, habría sido trasladada a Popayán para recibir atención médica y se encuentra fuera de peligro.



El atentado fue atribuido incialmente a las disidencias de las Farc, que han sido señaladas por decenas de ataques recientes, incluido el magnicidio del senador y precandidato presidencial derechista Miguel Uribe Turbay.

Noticia en desarrollo.