Explota volqueta bomba en El Tambo, Cauca, cerca de subestación de Policía: una civil resultó herida

La víctima fue alcanzada por una esquirla y sufrió lesiones en la cabeza. Según se ha informado, ningún policía resultó herido en el atentado, atribuido a disidencias de las Farc.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2025
En El Tambo, Cauca, detonan una volqueta bomba cerca de subestación de Policía
Fotos suministradas

