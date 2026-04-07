Metro de Medellín ahorra más de $81 millones al año con paneles solares: así opera su sistema

El Metro de Medellín continúa consolidando su apuesta por las energías limpias como parte de su estrategia para fortalecer la sostenibilidad y reducir su impacto ambiental en la ciudad. De acuerdo con el más reciente informe, durante 2025, la empresa alcanzó una generación de 129.156 kilovatios-hora al año mediante sus sistemas fotovoltaicos, una cifra que refleja el avance de este modelo energético dentro de su operación.



Esta producción equivale al consumo promedio anual de 54 hogares, tomando como referencia un gasto mensual cercano a los 200 kilovatios-hora. El resultado no solo representa un aporte ambiental, sino también un beneficio operativo, ya que permitió disminuir la dependencia de la red eléctrica convencional y generar un ahorro económico significativo para la empresa.



¿Cómo funcionan los paneles solares en el Metro de Medellín?

Actualmente, el sistema de energía solar del Metro está conformado por 346 módulos instalados en distintos puntos estratégicos. De estos, 194 se encuentran en la sede administrativa, mientras que el resto está distribuido en estaciones de los cables aéreos como El Pinal, Villa Sierra, Trece de Noviembre y Las Torres. Esta infraestructura permite abastecer parcialmente la demanda energética de servicios esenciales dentro del sistema.

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La energía generada se utiliza para el funcionamiento de equipos de cómputo, sistemas de aire acondicionado, iluminación y otros servicios auxiliares. Además, en el caso de los Metrocables, también contribuye a la motorización de las telecabinas dentro de las estaciones.

Uno de los aspectos más relevantes del sistema es su capacidad para interactuar con la red eléctrica. En las líneas M y H de los Metrocables, cuando la generación de energía solar supera el consumo, los excedentes son entregados a la red externa. Este aporte representa, en promedio, el 10 % de la energía demandada, lo que posiciona al Metro como un actor activo dentro del sistema energético local.



"Con estas acciones, el metro de Medellín sigue avanzando hacia la ruta de la descarbonización en y tener un sistema energético, sostenible y alineado con nuestro direccionamiento estratégico. En este sentido, siguiendo y estudiando y desarrollando iniciativas que permiten ampliar la capacidad fotovoltaica para fortalecer la carbono neutralidad", afirmó Jaime Wilches, jefe de infraestructuras del Metro de Medellín.



El avance actual es resultado de un proceso que comenzó años atrás. Desde 2020, la empresa inició la implementación de paneles solares con el objetivo de reducir su huella de carbono. En ese momento, se proyectaba una disminución significativa de emisiones de dióxido de carbono, como parte de su contribución a las metas ambientales.

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Tal y como lo reportó en épocas pasadas, las instalaciones iniciales permitieron que cerca del 50 % de la energía consumida durante el día en algunas estaciones y en la sede administrativa proviniera de fuentes solares.

Además de los beneficios operativos, la implementación de esta tecnología ha contribuido a la reducción de emisiones contaminantes.



Otros lugares en Medellín que usan paneles solares

El avance del Metro de Medellín en la implementación de energía solar no es un caso aislado, sino parte de una transformación más amplia que ha venido tomando fuerza en la ciudad. Tal como lo informó la Alcaldía de Medellín en 2023, uno de los proyectos más representativos se desarrolló en el Centro Administrativo Distrital (CAD), con la instalación de 319 paneles solares.

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Este sistema fue diseñado para producir el 37 % de la energía del edificio y contribuir a la reducción de 276 toneladas de CO2 al año, una cifra que, según las autoridades, equivale a la siembra de más de 7.000 árboles.

A esto se suma una apuesta aún más innovadora en el barrio El Salvador, donde desde 2023 se puso en marcha la primera comunidad energética del país. En este sector, los habitantes participan en un modelo de autoconsumo que les permite generar su propia energía a partir de paneles solares e incluso aportar excedentes al sistema eléctrico nacional.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co