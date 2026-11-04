Capturado alias Cristóbal Pérez, uno de los cabecillas de la Segunda Marquetalia

Wilmer Castillo Duarte, alias 'Cristóbal Pérez', segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero, de la Segunda Marquetalia, fue capturado por las autoridades. La noticia fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales, aplaudiendo las acciones de las autoridades colombianas en contra del narcoterrorismo.



Castillo Duarte fue aprehendido en Caparrapí, Cundinamarca, en medio de una operación de la Quinta División del Ejército, el Gaula Militar Boyacá, el Batallón de Inteligencia Militar N.º 6 y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal de la Dijín. Castillo Duarte. El sujeto es señalado de haber participado y ordenado varios crímenes por cerca de nueve años dentro de la organización criminal de las disidencias de las FARC.



¿Quién es 'Cristóbal Pérez', cabecilla de la Segunda Marquetalia capturado?

Según detalló el mandatario de los colombianos, Wilmer Castillo Duarte, "llevaba nueve años en la organización criminal y tenía bajo su control comisiones armadas y redes de extorsión en Huila y Caquetá. Es señalado de ordenar homicidios, secuestros y extorsiones, así como de participar en el asesinato de tres personas en Florencia y en la incineración de una ambulancia en Hobo, Huila".

Alias Cristóbal Pérez era una de las caras que aparecía en el organigrama de mando de la estructura Teófilo Forero, de la Segunda Marquetalia, la cual mantiene presencia y acciones criminales en el Caquetá y el Huila. Sus primeras menciones en documentos oficiales ocurrieron en 2020, cuando integraba la compañía Fernando Díaz de una comisión armada. Con el paso de los años su nombre figuraba cada vez más en actos criminales, hasta que en 2024 fue identificado por las autoridades como segundo cabecilla de la estructura y de la comisión Fernando Díaz.

¡CAE OTRO CABECILLA NARCOTERRORISTA DE LA SEGUNDA MARQUETALIA!



En Caparrapí, Cundinamarca, nuestra Fuerza Pública capturó a Wilmer Castillo Duarte, alias “Cristóbal Pérez”, segundo cabecilla de la estructura narcoterrorista Teófilo Forero, de la Segunda Marquetalia, facción de… pic.twitter.com/PDROk03JBf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 4, 2026

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Un año más tarde, tras la muerte de alias Edwin Marín, otro de los cabecillas de la organización criminal, Castillo Duarte llegó al mando de la Segunda Marquetalia dentro de la estructura Teófilo Forero y habría ordenado el asesinato de alias Hernán Cuéllar. Otro de los actos delictivos que aparecen en su expediente corresponde al asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay, ya que el documento militar señala que la estructura Teófilo Forero estaría detrás de ese crimen



"¡A los narcoterroristas los vamos a seguir cazando uno por uno! Con esta captura golpeamos la estructura de mando de estos criminales, debilitamos sus finanzas ilegales y frenamos sus pretensiones de expansión territorial. ¡Que les quede claro! No habrá escondite ni refugio seguro para quienes asesinan, extorsionan y siembran el terror entre los colombianos", agregó el presidente De la Espriella.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co