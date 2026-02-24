Vigilante falleció tras ser atropellado dentro de centro deportivo en Valledupar: quedó en video

Un vigilante del Complejo Deportivo de la Caja de Compensación Familiar del Cesar (Comfacesar) falleció luego de ser atropellado por una mujer dentro de las instalaciones del lugar. El hombre de 25 años sufrió graves heridas tras el accidente.

La Caja de Compensación Familiar del Cesar compartió detalles en un comunicado y lamentó la muerte del vigilante, quien fue identificado como Jesús David Crespo de León, colaborador de la empresa de vigilancia Viseplus Ltda.. El hombre de 25 años prestaba sus servicios en las instalaciones del Complejo Deportivo Comfacesar.



¿Qué dijo Comfacesar tras la muerte de un vigilante en su complejo deportivo?

Comfacesar aseguró en un comunicado que expresaban sus "más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo, uniéndonos respetuosamente a su duelo en este momento de profunda tristeza".



La Caja de Compensación aseguró que "desde el primer momento del incidente se activaron los protocolos institucionales correspondientes, en articulación con la empresa de vigilancia Viseplus Ltda., firma con la cual Comfacesar mantiene una relación contractual formal". (Le puede interesar: Así quedó el restaurante destrozado por camión de basura en el centro de Bogotá: "Tremendo trueno").

Las autoridades de Valledupar adelantan las investigaciones del caso, según lo informado con la empresa. Se espera establecer cómo ocurrió el accidente que llevó a la muerte del vigilante. "Reiteramos nuestro acompañamiento y respeto a la memoria del señor Crespo", agregaron en el comunicado. Tras el grave accidente, el vigilante fue remitido de urgencias a la Clínica de Alta Complejidad de la ciudad, pero llegó al lugar sin signos vitales.

En un video compartido por varios medios locales en redes sociales se ve cómo ocurrió el accidente. El vehículo que conducía la mujer se estrelló contra la entrada de lo que parece ser el parqueadero del Centro Deportivo de Comfacesar. El vehículo se llevó de frete la reja del lugar y después embiste al vigilante, a quien el vehículo le pasa por encima. El hombre de 25 años quedó atrapado debajo del vehículo y es sacado por un grupo de personas que se acercan a ayudarlo.

