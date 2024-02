Familias en Girón viven drama por muerte de dos hombres que intentaban llegar a EE. UU.

Familiares de dos jóvenes oriundos de Girón, Santander, que murieron en un trágico accidente en México mientras intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos piden ayuda para saber qué fue lo que pasó y repatriar los cuerpos de sus seres queridos.



Fue gracias a las redes sociales que los familiares de Camilo Andrés Campos e Iván Caballero se enteraron de que perdieron la vida en medio de un choque de un carro que, presuntamente, huyó de la autopista federal hacia Arriaga, en México. Las víctimas son dos amigos de 30 años.

María del Pilar Barahona, madrastra de uno de los fallecidos, habló sobre este hecho que los llenó de tristeza: “Me comuniqué a un número telefónico y un muchacho que me atendió en ese momento me dijo que los muchachos habían tenido un grave accidente en las vías de México. Me decía: 'Cuchita, yo a usted la quiero mucho. Yo sé que voy a llegar a Estados Unidos, voy a tener una mejor forma de ayudar a mis hijos y a ustedes'”.

Camilo Andrés Campos siempre estaba en constante comunicación con sus familiares. Antes de morir, les mandó un video de él caminando por una carretera mexicana.

“Me saludaba, me pedía la bendición y me decía que iban caminando y que estaban llegando al Darién. Le dije que tuviera mucho cuidado porque un mal paso lo hace irse a las arenas movedizas”, indicó Ariel Campos, papá de uno de los fallecidos.

La Cancillería ya se comunicó con los familiares de las víctimas para iniciar los trámites fúnebres, pero piden información sobre el conductor prófugo.

“Nos informan que nos van a colaborar, que están tramitando el asunto de las funerarias, que ya cuando lo hiciéramos ellos le daban vía libre para que puedan ser trasladados los cuerpos para acá”, complementó María del Pilar Barahona.

Camilo Andrés Campos había partido junto a su amigo desde su casa en Girón, Santander, hace 45 días. En su riesgosa travesía ya había sufrido otro accidente de tránsito.