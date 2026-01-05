Fatal accidente de tránsito dejó cuatro integrantes de una misma familia sin vida en el Cesar

Lo que pretendía ser una tarde tranquila de retorno se vio ensombrecido por un lamentable hecho que se presentó en las carreteras de Colombia, luego de que cuatro miembros de una misma familia perdieran la vida en un grave accidente de tránsito registrado en el sur del departamento del Cesar.



El siniestro ocurrió en la tarde del domingo 4 de enero, en la vía que comunica a los municipios de San Martín y San Alberto, específicamente en zona rural cerca al corregimiento de El Libano. De acuerdo con la información que comunicaron los medios de la región, el hecho se registró en la tarde del domingo cerca a las 6:30 p.m., cuando el vehículo, una camioneta Ford, en el que se movilizaban las víctimas perdió el control y terminó saliéndose de la calzada.

El automotor colisionó de manera violenta contra la base de un puente vehicular, impacto que presuntamente habría ocasionado la muerte inmediata de sus cuatro ocupantes. Las víctimas fueron identificadas como Asdrúbal Peñaranda Padilla, de 56 años, y su esposa Mileidy Johanna Vera Madariaga, de 43 años. En el mismo hecho fallecieron su hija, Yenny Carolina Peñaranda Vera, de 21 años, y Brayan Duván Olarte Lizarazo, de 24 años, pareja sentimental de la joven.

De acuerdo con los testigos, tras el accidente, hasta el lugar se desplazaron unidades de criminalística y organismos de socorro, quienes realizaron la inspección técnica del vehículo, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de los elementos materiales probatorios necesarios para el proceso investigativo.



#Urgente Cuatro personas murieron tras la caída de una camioneta a una quebrada en el sur del Cesar. El trágico accidente de tránsito se presentó en la vía entre San Martín- San Alberto. #AccidenteVial pic.twitter.com/kzk7lkfXfb — Javier Rodríguez Periodista (@javier_dia) January 4, 2026

Por el momento, las autoridades indicaron que avanzan en las labores para esclarecer las causas exactas del siniestro. Entre las hipótesis que son materia de análisis se encuentran un posible exceso de velocidad, eventuales fallas mecánicas o condiciones adversas de la vía. No obstante, hasta el momento no se han entregado conclusiones definitivas.

El caso continúa bajo investigación, mientras se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles oficiales que permitan determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió este trágico accidente que enluta a una familia en el departamento del Cesar.

