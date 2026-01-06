Ejército responde por armas desaparecidas de batallón en Barranquilla: "Se abrieron investigaciones"

Se conoció este martes 6 de enero que cerca de 50 armas decomisadas desaparecieron de un depósito del Ejército Nacional. El hecho ocurrió en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.° 2 Cacique Alonso Xeque, ubicado en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico.

¿Qué se sabe de las armas que desaparecieron de batallón del Ejército?

"Una vez se tuvo conocimiento de la presunta pérdida de material, la unidad activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y control interno. Se han interpuesto las denuncias penales correspondientes ante la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación. De manera simultánea, se abrieron investigaciones disciplinarias y administrativas para determinar las responsabilidades a que haya lugar", se lee en un comunicado del Ejército firmado por el comando en cuestión.

De acuerdo con la información compartida por esta institución militar, la Inspección General del Ejército Nacional adelantó las investigaciones pertinentes. Asimismo, confirmaron que como parte del proceso de control se han realizado pruebas de poligrafía a diferentes funcionarios del batallón. "Es importante precisar que el material bajo custodia en dicho depósito corresponde a armamento incautado a grupos armados al margen de la ley, así como material puesto a disposición por unidades del Ejército Nacional", agregaron en el comunicado.



"El Comando de la Segunda Brigada manifiesta su total disposición para colaborar con las autoridades competentes y brindará toda la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones, y continuará un seguimiento riguroso al avance de los procesos aperturados para garantizar la transparencia institucional", concluyeron en el texto.



Teniente del Ejército fue capturado por poner en peligro su pelotón durante desplazamiento nocturno

Esta semana se dio a conocer otra noticia vinculada al Ejército que tiene que ver con fallas en su seguridad. La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial dio a conocer los detalles de la captura de un teniente del Ejército Nacional después de que, al parecer, puso en riesgo a su tropa durante un desplazamiento nocturno. El uniformado fue acusado de varios cargos por los deberá responder ante la entidad de justicia militar.

La Justicia Penal Militar y Policial es la entidad responsable de investigar, juzgar y sancionar las “conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el servicio”. Los hechos en los que está relacionado el teniente del Ejército se registraron en la noche del pasado 30 de diciembre de 2025 y madrugada del día siguiente.