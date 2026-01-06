Nuevos detalles de ataque a mujeres trans en estación de Policía: estos serían los responsables

La Fiscalía General de la Nación dio nuevos detalles sobre el caso en el que una mujer trans fue herida dentro de la estación de Policía del corregimiento de Altavista, en Medellín, Antioquia. De acuerdo con esta entidad, no habría sido una, si no dos las mujeres trans que fueron heridas por dos hombres dentro de las instalaciones policiales en la mañana del pasado 2 de enero.

La Fiscalía también confirmó las identidades de los dos reclusos señalados de atacar a las mujeres trans. La entidad judicializó a Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner, "por su presunta responsabilidad en el ataque con aceite caliente a dos mujeres trans".



Nuevos detalles de ataque con aceite caliente a mujeres trans dentro de estación de Policía

El ataque a las dos mujeres ocurrió en la mañana del viernes 2 de enero cuando ambas dormían en su celda dentro de la estación de Policía de Altavista. "Según la información recopilada por la policía judicial, una de ellas se despertó al sentir que sus pies se quemaban y observó fuego en la colchoneta. Las víctimas solicitaron que las dejaran salir, sin embargo los procesados las habrían amenazado de muerte por ser integrantes de la comunidad LGBTIQ+".



Al parecer, los dos sujetos "les lanzaron aceite caliente y les prendieron fuego causándoles heridas en varias partes del cuerpo. Una de las afectadas recibió incapacidad medico legal de 20 días". Bedoya Hurtado y Villanueva Wanderliner fueron imputados por un fiscal de la Seccional Medellín con el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado ninguno de los procesados.



"Por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario, en el entendido que se encontraban privados de la libertad por otros procesos que se siguen en su contra", concluyó la Fiscalía en su comunicado. El brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, había dicho en unas declaraciones, que "de acuerdo con las indagaciones preliminares, estos sujetos participaron en una riña que derivó en la generación de una conflagración dentro de la celda".

Jorge Alberto Carmona Vélez, veedor penitenciario nacional y defensor de los Derechos Humanos de la población privada de la libertad en Antioquia, había dicho que, “a raíz de esa situación, hago un llamado urgente a la administración del municipio de Bello, Antioquia, para que enciendan las alarmas con Secretaría de Salud del municipio, con la alcaldía y con la Personería Municipal del municipio para que garanticen a todos los privados de la libertad de Bellavista".

El veedor agregó que "la dignidad, la salud y los DD. HH. de los internos de ese establecimiento carcelario nacional del INPEC, ya que de buenas intenciones no viven las personas privadas de la libertad. Y si no hay solución al hacinamiento carcelario, y otros temas que aquejan los DD. HH., que por lo menos las administraciones de Medellín y su área metropolitana muestren que están ahí para garantizar los derechos de estas personas, tal cual lo ordena la ley 65 de 1993, en su artículo 17”.

