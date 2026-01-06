Francotiradores acabaron con la vida de dos policías que estaban en un establecimiento de Caquetá

El subintendente Luis Alfonso Flórez, de 34 años, y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes, de 26, murieron tras ser atacados a tiros por francotiradores en un reconocido establecimiento del municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá.

El coronel César Pinzón, comandante de la Policía del departamento, recordó que “en esta jurisdicción delinque una estructura, Rodrigo Cadete (de las disidencias de las Farc), que es la hipótesis principal de sus autores”.

A través de redes sociales, el gobernador Luis Francisco Ruiz anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien brinde información sobre los responsables de este crimen. (Lea también: Principal hipótesis sobre mamá e hijas encontradas muertas en Florencia, Caquetá)



¿Cómo se produjo el ataque en Cartagena del Chairá?

El general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del servicio de Policía, detalló que los uniformados habían salido en la noche del lunes 5 de enero “a hacer un recorrido por el municipio. Hicieron una parada en este lugar, que es un establecimiento abierto al público, donde interactuaban con unas personas”.



Los agentes estaban alrededor de una mesa hablando cuando presuntos francotiradores dispararon indiscriminadamente contra su humanidad.



“En ese momento es donde aprovechan estos delincuentes para causarles la muerte a estos dos policías”, señaló el general Gualdrón.

Otros dos uniformados y un civil resultaron heridos y la doctora Liliana de la Cruz, directora médica de la Clínica Mediláser en Florencia, informó sobre su estado de salud.

“Johan Fabián Márquez Sousa, de 38 años, presenta una herida a nivel de pabellón auricular derecho y a nivel de cuello. El siguiente paciente, John Ferney Suárez Taborda, de 33 años de edad, presenta una herida a nivel de cabeza, a nivel de región occipital, y el paciente Franklin Londoño Cantillo, de 29 años de edad, presenta una un trauma en hombro y a nivel facial”, dijo.

Las autoridades del municipio de Cartagena del Chairá decretaron toque de queda desde las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana en los próximos días, mientras se investigan los hechos.

Este hecho se suma al secuestro en Tibú, Norte de Santander, de cinco policías que estaban de permiso y fueron interceptados por presuntos guerrilleros del Eln. Las autoridades ofrecieron 200 millones de pesos a quien brinde información para localizar a los uniformados.

