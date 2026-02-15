Joven colombiano relató drama que vivió tras ser arrestado por agentes del ICE: “Era algo inhumano”

Un joven santandereano de 28 años vivió un drama tras ser arrestado por agentes de ICE en una gasolinera de Michigan, en Estados Unidos. Se trata de Julián Carvajal, quien forma parte de los más de 100 colombianos que regresaron al país en un vuelo humanitario en las últimas horas, luego de permanecer detenido durante cuatro meses en centros migratorios.



Su llegada se registró en el Aeropuerto Palonegro, donde fue recibido por su familia con globos y abrazos tras casi dos años sin verlo. El emotivo reencuentro marcó el fin de un periodo de incertidumbre para sus seres queridos, quienes durante meses solo pudieron comunicarse con él por medio de videollamadas esporádicas.

Luis Fernando Carvajal, padre del joven, expresó la emoción del reencuentro y recordó la angustia que vivieron durante su detención. “Mucha felicidad, porque fueron casi dos años de no ver a mi hijo y pues fue una incertidumbre. Ya llevaba cuatro meses detenido, relató.

Según el testimonio entregado, Julián fue arrestado el 20 de octubre. De acuerdo con su versión, agentes rompieron los vidrios de su carro y lo trasladaron a un centro de detención en Michigan. Posteriormente, fue llevado a otro centro en el estado de Luisiana, donde permaneció con comunicación limitada y lejos de su familia.



Desde su experiencia, el joven describió las condiciones en las que permaneció detenido. “Uno no ve más salida sino la deportación. Que va a retornar para su país… la alimentación fue muy mala. El trato de los guardias era algo inhumano. Eran Muy racistas con nosotros los latinos no daban la salida ni para tomar la luz del día”, afirmó.



Durante su permanencia en detención migratoria, Julián asegura que atravesó momentos difíciles, “El 6 de enero me sacaron para el aeropuerto de Alexandria. Esposado seis horas en el bus, nos esposaron desde la cintura a las manos y los pies con una cadena de tobillo a tobillo. Al llegar al aeropuerto y esperar seis horas nos dijeron: su país no envió vuelo por ustedes… todos nos pusimos a llorar”, recordó.

La espera por un vuelo humanitario se prolongó mientras sus padres adelantaban gestiones para lograr su regreso a Colombia. Durante ese tiempo, el joven pasó su cumpleaños, Navidad y la pérdida de familiares dentro del centro de detención en Luisiana, lo que aumentó la angustia de su familia en el país. "Lo más duro fue el fallecimiento de mi abuela. No pude estar tampoco", explicó.

Hoy, desde la sala de su casa en Piedecuesta, acompañado de su abuelo, sus padres, su hermana y sus mascotas, Julián envía un mensaje de solidaridad hacia los colombianos que continúan detenidos en centros migratorios en Estados Unidos. “Tantos compatriotas, verles la tristeza de que no es el momento de ellos… les mando un mensaje de esperanza mucha fe, mucha fuerza.

De acuerdo con la información disponible, 4 de cada 5 colombianos detenidos no tienen ninguna investigación penal. Por esta razón, familias como la de Julián hacen un llamado al Gobierno para que no se olvide de los connacionales que, tras intentar cumplir el llamado “sueño americano”, terminaron viviendo una experiencia marcada por la detención y la incertidumbre migratoria.

El regreso del joven a Colombia pone de relieve la situación de miles de ciudadanos latinos que aún permanecen privados de la libertad en centros migratorios, a la espera de ser deportados o de poder retornar en vuelos humanitarios. Mientras tanto, su familia celebra el reencuentro tras meses de angustia y mantiene la esperanza de que otros colombianos puedan vivir el mismo desenlace y regresar al país.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co