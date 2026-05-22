Fotos | Así quedó el avión de la Policía que fue atacado con ráfagas de fusil: aterrizó en Bogotá

Un avión de la Policía Nacional que cubría la ruta Ocaña-Bogotá fue impactado por ráfagas de fusil este 22 de mayo en horas de la tarde. Parte de los pasajeros dela aeronave resultaron heridos después dela acción criminal. El hecho fue confirmado por la propia institución. En las últimas horas se conocieron imágenes que muestran cómo quedó el avión tras recibir los múltiples disparos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El director de la Policía, general William Rincón, reconoció la pericia de la tripulación y señaló que se evitó una tragedia a raíz de este ataque. La capacidad de reacción y profesionalismo de quienes estuvieron presentes en el vuelo. De acuerdo con un comunicado de la institución, en la aeronave estaban 14 funcionarios de la Institución, correspondientes a 4 tripulantes y 10 pasajeros.

Tres de los uniformados resultaron lesionados “sin gravedad”. De todas maneras, fueron remitidos a un centro médico para que sean evaluados. De momento, se encuentran estables. Los demás ocupantes fueron verificados por personal médico y se encuentran ilesos.



Equipos técnicos y de policía judicial adelantaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias, así como las afectaciones ocasionadas a la aeronave institucional.



Fotos de cómo quedó el avión

En las imágenes se puede observar que los proyectiles de los fusiles impactaron contra las ventanas y el fuselaje dela avión. Una delas llantas del tren de aterrizaje también terminó afectada por los disparos. Al interior de la aeronave se puede observar la fuerza del impacto, ya que las balas alcanzaron a filtrarse por medio del fuerte metal del avión.



Publicidad

La Policía Nacional rechazó con total contundencia el ataque criminal que puso en riesgo la vida e integridad de los uniformados, al mismo tiempo que afectó la seguridad operacional de la institución. Por disposición de la Dirección General, fueron activadas todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para identificar y capturar a los responsables de este hecho violento.

Todavía no se ha podido establecer qué grupo estuvo detrás de este ataque criminal. La Policía se comprometió a actualizar de manera oportuna sobre el caso mientras avanza la investigación.