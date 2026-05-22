Diego Guauque fue hospitalizado y dijo que ya completó cinco días: "Sin salud nada más importa"

La salud de Diego Guauque, periodista de Séptimo Día, programa informativo de Caracol Televisión, vuelve a generar inquietud entre sus seguidores y colegas luego de que se conociera su reciente hospitalización, hecho que él mismo compartió con video y un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales. “Sin salud, absolutamente nada más importa”, escribió Guauque, frase que resonó entre miles de usuarios que han seguido de cerca su proceso personal y médico en los últimos años.



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El comunicador, ampliamente reconocido por su trabajo en Séptimo Día y por su cercanía con la audiencia, ha sido un referente no solo en el ámbito periodístico, sino también por la manera abierta y honesta en la que ha compartido sus batallas de salud.



Diego Guauque está hospitalizado: "La vida lo obliga a detenerse"

El periodista compartió en sus redes sociales un video desde la habitación de un hospital, donde expresó lo siguiente: "Hoy completo 5 días de estar hospitalizado, por fortuna no por algo relacionado con el cáncer, pero sí por una consecuencia a largo plazo de aquellos tratamientos tan fuertes de hace un par de años, que finalmente salvaron mi vida. Y aunque uno crea que ya aprendió ciertas lecciones, la vida vuelve y se las recuerda, desde la cama, desde las intervenciones, desde los exámenes, desde los cables".

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"Vuelvo a entender algo que tantas veces olvidamos en medio del afán, el trabajo y las preocupaciones: sin salud, absolutamente nada más importa. Uno suele posponer el descanso, ignorar señales del cuerpo y creer que siempre habrá tiempo… hasta que la vida lo obliga a detenerse", añadió.

En su reflexión, Diego Guauque dejó una serie de recomendaciones que resonaron ampliamente entre sus seguidores: realizar chequeos médicos periódicos, descansar, valorar el tiempo con los seres queridos y escuchar las señales del cuerpo. “Cuídense. Háganse chequeos. Descansen. Abracen a quienes aman. Bajen un poco el ritmo cuando el cuerpo se los pida”, escribió. El mensaje cerró con una frase que se ha convertido en eje de su discurso reciente: “Porque al final, la salud no es un lujo. Es todo”, acompañada de un llamado a compartir su experiencia con el fin de generar conciencia.



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Las redes sociales se inundaron de mensajes de ánimo para el periodista. "Mejórate pronto Diego. Tu actitud es lo primero que te ayuda a sanar. Gracias por tu reflexión", "Siempre tan fuerte y valiente mi @diego_reportero 💪 Gracias por estas reflexiones tan necesarias y por ser un ejemplo siempre de fortaleza 🙏Te quiero 🤗", "Eres un guerrero 🙌🙌🙌 tremendo mensaje mi querido Diego ❤️un abrazo fuerte 💪" y "Gracias Diego, tienes razón en cada palabra que escribes, la cama de hospital nos sacude no solo el cuerpo, si no también nuestro interior! Espero tu pronta mejoría! Gracias por tus historias, tu investigación y por mostrarnos una realidad! 🙏🏻❤️‍🩹", fueron algunos comentarios.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL