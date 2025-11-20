En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EMERGENCIA SILVANIA
MISS UNIVERSO 2025
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ANTES DE LA NIEVE
GOLEADORES COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / VIDEO: así quedó el campamento de las disidencias de Iván Mordisco tras bombardeo en el Guaviare

VIDEO: así quedó el campamento de las disidencias de Iván Mordisco tras bombardeo en el Guaviare

Los recientes hostigamientos por parte del Gobierno Nacional provocaron daños en los campamentos de esta estructura. ¿Cómo quedaron?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 20 de nov, 2025
Comparta en:
Tamaño imágenes (11).png
Un equipo de la Dijín halló múltiples herramientas que iban a ser usadas contra uniformados de las Fuerzas Militares. -
Foto: Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad