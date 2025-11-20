Habla la mamá de médico Giancarlos Gómez Arnedo, asesinado en Cartagena: "No se merecía eso"

Cartagena se encuentra sumida en el asombro y la impotencia tras el trágico asesinato de Giancarlos Gómez Arnedo, de 35 años de edad, un médico que se destacaba por su profunda vocación de servicio y su labor altruista en las comunidades más vulnerables de esa ciudad.

El crimen ocurrió en el barrio El Campestre el pasado martes cuando el doctor Gómez Arnedo fue interceptado y asesinado a quemarropa mientras conducía su vehículo y regresaba a su casa tras completar un largo turno de trabajo. Según los reportes iniciales de la Policía Metropolitana de Cartagena, dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta abordaron al médico, perpetrando el homicidio.

La noticia ha generado una enorme consternación, especialmente entre aquellos que conocieron la calidad humana de la víctima. Giancarlos no solo era un médico; era un ser humano caracterizado por ayudar a los necesitados. Su compromiso con la comunidad se extendía más allá de su consultorio, realizando numerosas obras sociales a través de una fundación llamada "Construyendo Cartagena".



La familia de Giancarlos está completamente sorprendida por el violento hecho, asegurando que el joven nunca tuvo problemas ni enemigos. Su madre, Mercedes Arnedo, visiblemente afectada por el dolor, expresó en diálogo con Noticias Caracol su incredulidad y dolor ante la pérdida: "Mi hijo no se merecía eso, mi hijo es una excelente persona. Usted puede preguntar por el barrio, mi hijo no tiene un pasado, siempre ha sido un pelado aplomado aplomado, ejemplo para muchos jóvenes hoy en día".



El impacto de su muerte es calificado como una "pérdida grande" para la comunidad. El médico Giancarlos Gómez Arnedo era conocido por su generosidad, atendiendo a sus vecinos, regalando medicinas e incluso omitiendo el cobro de la consulta para aquellos que lo necesitaban.

Desde la perspectiva familiar, la única demanda es el pronto esclarecimiento de los hechos. Jonthatan Ortiz, familiar que se pronunció en nombre de los allegados y que describió la incansable labor social del doctor, sostuvo la petición de justicia: "Nosotros estamos pidiendo el esclarecimiento de todos los hechos. Simplemente queremos justicia en este caso. Giancarlos era un joven altruista, médico servicial con toda la comunidad. En Cartagena hicimos muchas obras sociales a través de una fundación llamada Construyendo Cartagena”, anotó.

La madre del doctor añadió que su hijo era un hombre servicial y que atendía a quien lo necesitara. Mientras tanto, la Policía continúa con la recolección de pruebas y en la memoria de la comunidad el médico Gómez Arnedo será recordado como un faro de servicio.

