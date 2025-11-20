En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Habla la mamá de médico Giancarlos Gómez Arnedo, asesinado en Cartagena: "No se merecía eso"

Habla la mamá de médico Giancarlos Gómez Arnedo, asesinado en Cartagena: "No se merecía eso"

El doctor, conocido en Cartagena por sus labores sociales, fue baleado por sicarios cuando se desplazaba en su carro hacia su casa.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 20 de nov, 2025
Giancarlos Gómez Arnedo.
Giancarlos Gómez Arnedo.
Noticias Caracol

