CALARCÁ
YARUMAL
EE. UU. - VENEZUELA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Francia Márquez responde tras ser nombrada por disidentes y niega vínculo con grupos ilegales

Francia Márquez responde tras ser nombrada por disidentes y niega vínculo con grupos ilegales

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló un chat entre el disidente alias Alvizú e ‘Iván Mordisco’ en el cual se señala a Francia Márquez. “No existe ninguna prueba fehaciente que puede demostrar mi vínculo con esos grupos ilegales”, dijo la vicepresidenta.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 24 de nov, 2025
Alias Calarcá, alias Iván Mordisco, general Huertas y Wilmer Mejía.

