Mindefensa tras denuncia de supuesta infiltración de disidencias: "Ordené adelantar investigación"

Mindefensa tras denuncia de supuesta infiltración de disidencias: "Ordené adelantar investigación"

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló los archivos secretos de alias Calarcá en los cuales se habla de supuestos nexos de las disidencias de las Farc con el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 23 de nov, 2025
Pedro Sánchez, ministro de Defensa.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa.
Colprensa

