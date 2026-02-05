Hombre es señalado de quitarle la vida a un taxista al que no quiso pagarle la carrera en Medellín

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Maximino Mosquera Córdoba, de 36 años, como presunto responsable del homicidio de un taxista ocurrido en Medellín el pasado 20 de enero. Tras la audiencia de imputación, el procesado fue enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, los hechos se registraron en horas de la tarde cuando el hoy procesado abordó un taxi en el sector de Niquía. Según lo establecido, solicitó al conductor que lo trasladara hasta el municipio de Girardota.



El hombre atacó al taxista con un arma cortopunzante

Las labores de policía judicial permitieron determinar que, una vez finalizado el recorrido y al llegar al destino acordado, se habría presentado una discusión relacionada con el pago del servicio. En medio del altercado, el pasajero presuntamente atacó al conductor con un arma cortopunzante.



El taxista resultó gravemente herido tras recibir una lesión en el pecho. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció horas después debido a la gravedad de la herida. Las autoridades también lograron establecer que, tras el ataque, el presunto agresor intentó huir del lugar lanzándose al río Medellín. Sin embargo, minutos después fue interceptado y capturado por uniformados de la Policía Nacional cuando salía del afluente.



Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a Mosquera Córdoba el delito de homicidio agravado, y el procesado no aceptó los cargos. Tras evaluar el material probatorio presentado por el ente acusador, el juez consideró necesaria la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario, con el fin de garantizar su comparecencia al proceso y evitar una posible obstrucción a la justicia.

El caso continúa en etapa de investigación, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

