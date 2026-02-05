Presidente Petro y mindefensa se pronuncian tras atentado a equipo de senador Jairo Castellanos

Poco tiempo después de que se reportara un atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, en la vía que conecta los municipios de Fortul y Tame, en el departamento de Arauca, en el que murieron dos escoltas del congresista, tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, se pronunciaron sobre lo ocurrido y condenaron los hechos.

Inicialmente, el presidente Gustavo Petro informó, a través de su cuenta de X, que se había comunicado con Castellanos para expresarle su solidaridad tras conocer este trágico ataque perpetrado por integrantes de grupos ilegales. Luego de dicha conversación, el mandatario ordenó al Ministerio de Defensa adelantar las labores investigativas correspondientes para dar con el paradero de los responsables del hecho, ocurrido durante la tarde de este jueves 5 de febrero.

Adicionalmente, el jefe de Estado se refirió a los cuatro ocupantes de otro vehículo que también resultó afectado por el ataque y que, hasta el momento, permanecen desaparecidos. En ese segundo automotor, una camioneta Volkswagen Amarok blanca, de platón y placas THZ-973, se movilizaban otros escoltas e integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista. Se presume que estas personas habrían sido secuestradas por grupos armados que operan en la zona.



"He dialogado con el senador Jairo Castellanos, a quien le expresé mi solidaridad por el atentado del cual fue víctima su esquema de seguridad y donde fallecieron dos de sus escoltas, quienes se transportaban entre Fortul y Tame en Arauca, el congresista no se encontraba en lugar de los hechos. He ordenado al ministro de Defensa y las autoridades a adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de otro de los vehículos donde también se transportaba 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en Volkswagen Amarok de platón blanca de placas THZ-973 y dar captura a los responsables de este hecho. Se le brindará todo el apoyo en materia de seguridad para proteger la vida del congresista y su equipo de trabajo", escribió Petro.



He dialogado con el Senador @jairosenador22 a quien le expresé mi solidaridad por el atentado del cual fue víctima su esquema de seguridad y donde fallecieron dos de sus escoltas quienes se transportaban entre Fortul y Tame en Arauca, el congresista no encontraba en lugar de los… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 5, 2026

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habla tras el atentado

En respuesta al llamado del presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció desde su cuenta de X lamentando lo ocurrido. El militar retirado aseguró que se comunicó directamente con el senador afectado, quien no se encontraba en los vehículos atacados, con el fin de obtener más detalles sobre lo sucedido con su esquema de seguridad. Asimismo, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar a los responsables del ataque.

"Me comuniqué directamente con el senador Jairo Castellanos para conocer lo ocurrido y disponer todas las capacidades del Ministerio de Defensa para garantizar su seguridad. Así mismo, acatando la instrucción del señor presidente Gustavo Petro, se activó de manera inmediata el trabajo articulado de la Policía Nacional y las Fuerzas Miltares de Colombia con la Fiscalía General de la Nación, actuando con la máxima celeridad y rigor para esclarecer plenamente lo ocurrido y llevar ante la justicia a los asesinos de los dos funcionarios del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, quien no viajaba en los vehículos ni se encontraba en el lugar de los hechos", escribió.

Finalmente, el ministro precisó que "el atentado ocurrió en la vía entre Fortul y Tame, posiblemente perpetrado, por el cartel del ELN", y enfatizó en que "toda la Fuerza Pública disponible está adelantando operaciones para rescatar con vida a los 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en un Volkswagen Amarok blanco, de platón, placas THZ-973".

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO