Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Lluvias en Medellín este 5 de febrero: reportaron 28 descargas eléctricas en 30 minutos

Lluvias en Medellín este 5 de febrero: reportaron 28 descargas eléctricas en 30 minutos

Autoridades pidieron a los ciudadanos en el Valle de Aburrá evitar actividades a cielo abierto por las precipitaciones que se han reportado este jueves.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de feb, 2026
Lluvias en Medellín este 5 de febrero: reportaron 28 descargas eléctricas en 30 minutos
Movilidad Alcaldía de Medellín/Siata

Las lluvias en Medellín vuelven a intensificarse este jueves 5 de febrero y el DAGRD reportó fuertes precipitaciones en el centro, suroriente y nororiente de la capital antioqueña. (Lea también: ¿Por qué está lloviendo tanto en Medellín? Ideam explica las causas y si el clima seguirá así)

Según la información recopilada, en 30 minutos se registraron un total de 28 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, de las cuales 27 fueron en Medellín. Es decir que prácticamente hubo una por minuto.

Alerta de nivel rojo por aumento en quebrada La Presidenta

Desde el departamento de la Alcaldía de Medellín habían informado un nivel de riesgo naranja. Sin embargo, el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata), indicó que hay un “aumento de nivel a riesgo rojo en la Q. La Presidenta, sector Éxito Poblado”, lo que quiere decir que puede haber inundaciones en estructuras y calles y se recomienda no estar en la zona.

Ante este panorama de lluvias en Medellín, las autoridades han pedido a los ciudadanos evitar actividades a cielo abierto.

Asimismo, recomendaron conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener la distancia entre vehículos en caso de que haya emergencias como las registradas el pasado 28 de enero.

Noticia en desarrollo.

