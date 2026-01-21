Giro en caso del Guaviare: Medicina Legal dice que muerte de 26 personas no fue por enfrentamiento

Aunque inicialmente se informó que los 26 muertos que se registraron en el municipio de El Retorno (Guaviare) el pasado viernes 16 de enero habían sido tras un enfrentamiento entre disidencias de las Farc, Medicina Legal indicó este miércoles que, tras inspecciones adelantadas por personal del CTI de la Fiscalía y de la SIJIN de la Policía Nacional, las víctimas "recibieron disparos a corta distancia, varias de ellas en la cabeza, lo que descartaría la existencia de un enfrentamiento armado".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cabe resaltar que entre los muertos hay 21 hombres y 5 mujeres, y cuatro de los cuerpos son de menores de edad. Según se había mencionado, las muertes se habrían dado por un enfrentamiento entre el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC) y el Bloque Jorge Suárez Briceño, que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), a su vez una disidencia del EMC. "Por el momento se tiene la información de que los cadáveres son o pertenecen a la facción del Estado Mayor Central", indicó en su momento el comandante de la IV División del Ejército, general Ricardo Roque, a Blu Radio.

No obstante, se espera el dictamen final de Medicina Legal, organismo que reiteró que la investigación continúa en Villavicencio, capital del departamento del Meta. "Profesionales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Villavicencio avanzan en las labores de identificación de los cuerpos para la entrega a sus familiares, y en los próximos días se profundizará en estudios de balística y toxicología para establecer el uso de sustancias tóxicas antes del deceso", añadieron.



Noticia en desarrollo...