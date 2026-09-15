Gobernador de Caquetá y alcalde de Florencia se fueron a los golpes: protagonizaron pelea de boxeo

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, y el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve, se pusieron los guantes y se fueron a los golpes en un ring de boxeo este 12 de septiembre. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, esto no hace parte de una diferencia política que tuvo que ser resuelta a puño limpio. El video de los dos mandatarios regionales batiéndose en duelo se hizo viral en redes sociales y suscita muchas preguntas sobre la razón detrás de estas imágenes.



Todo hizo parte de un evento organizado en Caquetá, llamado “Guerra en la Selva”, y tuvo lugar este sábado en una discoteca de Florencia el pasado 12 de septiembre. Y no solo tuvo a mandatarios batiéndose en duelo. El evento tuvo a reinas, mujeres, influencers y boxeadores profesionales; todos ellos se unieron para una causa noble que recaudó fondos a partir de las boletas. La pelea entre el alcalde y el gobernador fue la pelea estelar de la velada. Todos tuvieron el equipo necesario y hasta un árbitro que vigiló de cerca la pelea, con varios espectadores alrededor.

¿Por qué se realizó la pelea de boxeo en Florencia?

El evento fue organizado en homenaje al profesor Genaro Granja, quien es reconocido en la región como un pionero e impulsor del boxeo en el departamento en el Caquetá. Además, la velada era un espacio deportivo destinado a reconocer la historia, el talento y el legado de quienes han fortalecido el deporte.

El gobernador Luis Francisco Ruiz fue quien se coronó como el ganador indiscutible de la pelea, que estuvo marcada por unión y fraternidad. Y es que para la segunda ronda, el alcalde no pudo continuar. “Anoche en JR viví un encuentro diferente: me subí al ring junto al alcalde Marlon Monsalve para protagonizar un duelo amistoso de boxeo. Más que una pelea, fue una muestra de la unión, la fraternidad y el trabajo en equipo que hoy nos une como administraciones. Seguiremos trabajando de la mano por el bienestar de todos los caqueteños y florencianos. Porque cuando trabajamos juntos, ¡ganamos todos!”, resaltó el mandatario.



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El alcalde de Florencia por su parte resaltó que la velada de boxeo fue un espacio de paz, integración y dinamización económica. "Procuré dejar en alto a los míos; a los de la barriada, a los de calle, a los que jugábamos a pie limpio, tocábamos la puerta del vecino y salíamos corriendo, a los que nos enfrentábamos en el calor de un partido de micro, sin armas y luego tomábamos gaseosa riéndonos de los morados. Hoy como alcalde honro la memoria de la paz, el deporte y la adecuada solución de los conflictos". En su publicación reconoció la victoria del gobernador, pero dejó la puerta abierta para una nueva edición de esta velada: "Me ganó el señor Gobernador, quien me dio el privilegio de enfrentarlo; considero que para la próxima ocasión, si entreno puedo vencer".

María Paula Rodríguez Rozo

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