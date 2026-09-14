Martín Elías Jr. habla tras accidente del bus en que viajaba él y su agrupación y que dejó 2 muertos

El cantante Martín Elías Jr. se pronunció horas después del trágico accidente de tránsito en Santander en el que se vio involucrado el bus donde viajaban él y su grupo vallenato con dos motociclistas, quienes terminaron perdiendo la vida tras un aparatoso choque. El artista escribió un mensaje a través de sus redes sociales especificando que él y sus compañeros se encuentran bien. Cabe recordar que Martín es hijo del también cantante vallenato Martín Elías, quien murió en un accidente de tránsito en 2017.

“Gracias a Dios estamos bien y también mis muchachos. Todos los días nos levantamos intentando luchar por ustedes, mi gente, y así mismo estamos expuestos a muchas cosas, pero también tenemos como jefe a Dios, que nos cuidó y cuidará. Seguiremos recorriendo Colombia por ustedes, mis martinistas. Dios que reciba en su reino a las víctimas”, escribió el cantante de 18 años en su cuenta de Instagram.



Identidad de las víctimas del accidente del bus donde viajaba Martín Elías Jr.

Sobre el siniestro vial, se conoció que ocurrió el pasado domingo sobre las 3:00 de la mañana en el kilómetro 7 de la vía que conduce de Puente Nacional a San Gil. Se supo también que los moteros chocaron contra el bus de la agrupación musical y ambos murieron en el lugar.



Las víctimas mortales del accidente de tránsito fueron identificadas como los hermanos Carlos Ferney León Chaerro, de 26 años, y José Ángel Chavarro Ayala, de 27. Aunque los organismos de socorro acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia, ambos fallecieron debido a la gravedad de las heridas y ya no presentaban signos vitales.



Empresa dueña del bus se pronuncia

Cotracegua, la empresa dueña del bus involucrado en el accidente se pronunció sobre el siniestro vial y mencionó que, “en primer lugar, Cotracegua S.A.S. lamenta profundamente el fallecimiento de las dos personas que se movilizaban en la motocicleta involucrada en este lamentable hecho, y expresa sus sentimientos de solidaridad y condolencias a sus familiares y seres queridos. El vehículo involucrado en el siniestro vial pertenece a un asociado de la sociedad Cotracegua S.A.S. y se encuentra legalmente vinculado a nuestra empresa, la cual cuenta con todos los documentos y la habilitación para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, con amplia trayectoria y reconocimiento en la región Caribe y la costa Atlántica”.



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Agregó la compañía que “el artista Martín Elías Jr. contrata con Cotracegua S.A.S. los servicios de transporte para la movilización de su agrupación, sus músicos, artistas y equipo de trabajo hacia las diferentes presentaciones que realiza en el país. El vehículo es de propiedad de un asociado y la relación con el artista se limita a la contratación de los servicios de transporte, bajo las condiciones comerciales y operativas habituales del sector. Desde el momento en que se tuvo conocimiento del siniestro, nuestra empresa ha manifestado su total disposición para colaborar con las autoridades competentes, suministrando la información y documentación que sea requerida, y facilitando las actuaciones necesarias para lograr el pleno esclarecimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos”.

Por último, la empresa señaló que “considera indispensable respetar el curso de la investigación y las conclusiones definitivas de las autoridades competentes. La información conocida hasta este momento es preliminar y no pretende sustituir los resultados técnicos, periciales o judiciales que posteriormente se establezcan”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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